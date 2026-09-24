Premieră. Astronomii au detectat semnale radio provenind de la o exoplanetă

Oamenii de știință au descoperit primele dovezi directe și convingătoare ale unor semnale radio emise de exoplaneta Beta Pictoris, anunță Live Science. Pentru prima dată, astronomii au detectat semnale radio provenind direct de la o planetă din afara sistemului nostru solar, conform unui nou studiu.

Deși au stabilit că nu este vorba despre extratereștri, astrofizicienii sunt foarte entuziasmați de această descoperire.

„Astronomii caută de ceva vreme semnale radio provenite de la exoplanete. Au mai existat anterior detectări indirecte sau incerte, dar aceasta este prima directă cu adevărat convingătoare și, sperăm, va deschide calea pentru multe altele”, a declarat pentru Live Science, Suzanne Aigrain, profesor de astrofizică la Universitatea din Oxford, care nu a participat la studiu.

Semnalele radio sunt folosite pentru căutarea inteligenței extraterestre

Semnalele radio artificiale reprezintă un punct central în căutarea inteligenței extraterestre (SETI), demers care presupune scanarea cosmosului în căutarea unor semne de viață. Astfel de „tehnosemnături” ar putea indica existența unor tehnologii avansate create de civilizații extraterestre inteligente. Totuși, semnalele radio pot fi emise și de surse naturale, aceasta fiind explicația oferită de experți pentru cazul în discuție.

Ce este Beta Pictoris

Beta Pictoris este o exoplanetă aflată la 64 de ani-lumină de Pământ. un Gigantul gazos masiv are o masă de aproximativ 10 ori mai mare decât cea a planetei Jupiter.

Semnalele radio au fost înregistrate cu ajutorul unei rețele de radiotelescoape din Africa de Sud. După ce au făcut numeroase calcule, experții au stabilit sursa semnalului și faptul că nu este vorba despre extratereștri.

O exoplanetă este orice planetă situată în afara Sistemului Solar care orbitează o altă stea sau se mișcă liber prin galaxie. Exoplanetele pot fi de mai multe tipuri, stâncoase similare Pământului sau giganți gazoși asemănători lui Jupiter.