Un vulcan din Etiopia erupe pentru prima dată în 12.000 de ani. VIDEO

Un vulcan din regiunea de nord-est a Etiopiei a erupt, duminică, pentru prima dată în aproape 12.000 de ani, aruncând în aer coloane dense de fum de până la 14 kilometri, anunță Centrul de consultanță pentru cenușă vulcanică din Toulouse (VAAC).

Potrivit The Guardian, vulcanul Hayli Gubbi, situat în regiunea Afar din Etiopia, la aproximativ 800 de kilometri nord-est de Addis Abeba, lângă granița cu Eritreea, a erupt duminică timp de câteva ore.

ETHIOPIA: Hayli Gubbi is the southern most volcano of the Erta Ale Range erupts today violently after 10,000years…..it is the northern end of the Great Rift Valley. Is the pressure by the super plume underneath the cause of flooding by water bodies on the floor of the Rift… pic.twitter.com/Ycpkr3hY4S — Jophick (@jophick) November 24, 2025

Vulcanul se află în Valea Rift, o zonă de intensă activitate geologică unde se întâlnesc două plăci tectonice. Norii de cenușă din vulcan s-au răspândit peste Yemen, Oman, India și nordul Pakistanului, a declarat VAAC.

În videoclipurile distribuite în mediul online, se poate vedea cum o coloană densă de fum alb se ridică.

Programul Global Volcanism al Institutului Smithsonian a declarat că vulcanul Hayli Gubbi nu a avut erupții cunoscute în timpul Holocenului, care a început în urmă cu aproximativ 12.000 de ani, la sfârșitul ultimei ere glaciare.

Agenția AFP nu a putut verifica imediat videoclipurile de pe rețelele sociale.