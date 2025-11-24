Zboruri anulate în India din cauza norului de cenușă provenit de la un vulcan din Etiopia

Mai multe zboruri care urmau să opereze în și dinspre India au fost anulate luni, după ce cenușa provenită de la erupția vulcanului Hayli Gubbi din Etiopia a început să avanseze spre nord-est, fiind așteptată să ajungă în zone din vestul și nordul țării, scrie NDTV.

Autoritatea indiană de aviație civilă (DGCA) a emis o avertizare pentru aeroporturi și companiile aeriene, solicitând evitarea zonelor afectate și ajustarea rutelor de zbor pe baza celor mai recente date meteorologice.

Vulcanul Hayli Gubbi, localizat în regiunea Afar din Etiopia, a erupt duminică pentru prima dată în aproape 12.000 de ani, trimițând coloane groase de cenușă peste Marea Roșie în direcția Yemenului și Omanului.

Potrivit prognozelor, cele mai dense porțiuni ale norului ar putea trece peste Delhi în câteva ore, afectând calitatea aerului, deși riscul de depuneri de cenușă la sol rămâne scăzut.

Akasa Air, IndiGo și KLM se numără printre companiile care au suspendat zboruri, mai ales pe rutele către și dinspre Jeddah, Kuweit și Abu Dhabi.

IndiGo a transmis că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea sa, în contextul în care cenușa vulcanică poate afecta motoarele aeronavelor și vizibilitatea.

DGCA a cerut operatorilor aerieni să raporteze imediat orice întâlnire suspectă cu cenușă, inclusiv anomalii la motoare sau miros de fum în cabină. În cazul afectării operațiunilor la sol, aeroporturile trebuie să inspecteze de urgență pistele și suprafețele de manevră.