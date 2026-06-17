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Una dintre cele mai sigure țări europene ascunde un colț de natură care îți taie respirația

Pe fondul temperaturilor ridicate din zona Mediteranei, tot mai mulți turiști aleg să se îndrepte spre nordul Europei în căutarea unor destinații mai răcoroase. Astfel, vacanțele la munte și activitățile în natură au devenit tot mai populare.
Una dintre cele mai sigure țări europene ascunde un colț de natură care îți taie respirația
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
17 iun. 2026, 10:41, Life-Inedit
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În timp ce traseele din Dolomiți și Alpi sunt adesea aglomerate, Slovenia oferă o alternativă mai liniștită pentru iubitorii de drumeții și aventură, potrivit Express.

Slovenia, situată între Italia și Austria, este considerată una dintre cele mai sigure 10 țări din lume, potrivit Global Peace Index. În același timp, această destinație europeană impresionează prin peisajele montane spectaculoase, lacurile cristaline și numeroasele oportunități pentru aventuri în aer liber.

Regiunea Alpilor Iulieni, din nord-vestul țării, este unul dintre cele mai importante centre pentru turismul de aventură. Cu o rețea bine pusă la punct de transport public, trasee marcate pentru drumeții și ciclism, numeroase companii de închiriere a echipamentelor și localnici primitori, explorarea acestei zone este accesibilă chiar și pentru cei care călătoresc singuri.

De la malurile animate ale Lacului Bled până la apele liniștite și traseele pitorești din Bohinj și Valea Soča, dar și la oportunitățile pentru ciclism, alpinism și sporturi de iarnă din Kranjska Gora, regiunea oferă activități pentru toate gusturile.

Vizitatorii pot opta pentru rafting pe râul Soča sau pentru plimbări relaxante prin Canionul Tolmin, unde pot descoperi poveștile și istoria locală. Pentru excursii mai lungi, traseul Juliana Trail, care se întinde pe 270 de kilometri și poate fi parcurs în 16 zile, înconjoară Parcul Național Triglav și traversează orașe medievale și stațiuni aflate pe malul lacurilor.

Lacul Bohinj, cel mai mare din Slovenia, poate fi explorat și dintr-o ambarcațiune tradițională din lemn. Călătoria oferă priveliști impresionante asupra Cascadei Savica și a munților care înconjoară lacul.

Localnii, dispuși să ofere ajutor

Pe lângă activitățile în natură, turiștii se pot bucura de preparate locale de sezon, vinuri produse în una dintre cele trei regiuni viticole ale Sloveniei și cazare în hoteluri boutique apreciate.

Spre deosebire de alte regiuni montane europene, Alpii Iulieni se remarcă printr-un ritm mai relaxat. Accentul nu cade pe atingerea rapidă a vârfurilor sau pe fotografiile pentru rețelele sociale, ci pe aprecierea naturii și a timpului petrecut în aer liber.

Atmosfera prietenoasă contribuie la sentimentul de siguranță. Localnicii salută turiștii pe trasee și sunt dispuși să ofere ajutor atunci când este nevoie.

Această combinație de peisaje spectaculoase, comunitate primitoare și siguranță transformă Slovenia într-una dintre cele mai atractive destinații din Europa pentru iubitorii de natură și aventură.

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