Versailles ridiculizează astrologia cu o piesă de teatru „în stilul lui Molière”, creată de inteligența artificială

Încă în curs de creație, L’Astrologue ou les Faux Présages (Astrologul sau falsele preziceri) este susținută de Universitatea Sorbona, Teatrul Molière Sorbona și un colectiv de artiști.

În ea, un tată consultă astrele și îi promite fiicei sale o „uniune dintre cele mai prospere” cu un bărbat pe care ea nu-l dorește. Servitoarea Dorine intervine pentru a încerca să-l descurajeze, potrivit Le Figaro.

„Este o piesă pe care Molière ar fi putut-o scrie, pe o temă pe care ar fi putut-o aborda”, potrivit lui Pierre-Marie Chauvin, vicepreședinte al Universității Sorbona.

„Știam că Molière era interesat de acest subiect”, și asta „într-un mod sarcastic”, adaugă el, precizând că biblioteca omului de teatru conținea, printre altele, tratate de astronomie.

Start-up francez de IA, antrenat pe lucrări ale lui Molière

Inițiatorii acestui proiect numit Molierexmachina au lucrat cu modelul start-up-ului francez de IA Mistral, campion european în acest sector, antrenându-l pe dialoguri, povestiri ale lui Molière sau alte texte franceze relevante pentru cercetarea lor.

Accentul a fost pus pe munca de pregătire, înainte de a lansa algoritmul.

Fiecare etapă este simulată în conformitate cu „procesul creativ al lui Molière”, explică Mickaël Bouffard, regizor al Teatrului Molière Sorbonne: „invenția” (argumentul), „dispoziția” (planul scenelor), „elocuția” (scrierea în sine). Textele sunt reexaminate în cadrul unor ateliere de scriere și supuse comitetelor de lectură pentru a verifica, în special, sintaxa epocii sau coerența piesei. „Am făcut paisprezece drumuri dus-întors”, subliniază Mickaël Bouffard.

Pentru decoruri și costume, IA a fost antrenată cu desene din secolul al XVII-lea, de exemplu cele ale desenatorului de decoruri și costume de scenă Henri de Gissey (1621-1673).

„Ce am vrut să facem a fost să vedem cum IA poate fi un instrument de amplificare a creativității umane”, asigură Pierre-Marie Chauvin.

Proiectul respectă drepturile de autor, potrivit creatorilor săi, care au indicat, de asemenea, că consumul de energie pentru antrenarea algoritmului era „foarte rezonabil”.

Piesa, care se vrea o farsă, va reuni șapte actori și trei muzicieni pe scenă, mai întâi pe 5 și 6 mai la Versailles, apoi în alte locuri aflate în curs de programare.