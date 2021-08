VIDEO Un peşte extrem de rar a fost prins în Statele Unite. Elementul care îl aseamănă cu omul

Fotografia cu peştele a fost distribuită pe o reţea de socializare şi a uimit internauţii, potrivit BBC.

Numit peşte-cap-de-oaie, datorită gurii sale care arăta ca cea a unei oi, acesta are mai multe rânduri de molari care îl ajută la zdrobirea prăzii.

Pescarul aştepta demult o asemenea pradă, pentru că are un gust foarte bun: „Este o captură foarte bună şi are un gust foarte bun", a declarat Nathan Martin.

“@BolanleMartin: Wait! What kind of fish is this?? 🤯🤯😮@Gidi_Traffic pic.twitter.com/eww0BhQTOk