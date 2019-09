Visul oricărui angajat: Motivul amuzant pentru care mai multe persoane nu au reuşit să intre, timp de două zile, în birou/ Cazul a devenit VIRAL | VIDEO

Neeraj Agrawal, un purtător de cuvânt al companiei, a publicat pe platforma de micro-blogging Twitter o fotografie care explica incidentul, postarea devenind în scurt timp virală.

În timp ce fotografia era distribuită, zeci de utilizatori ai platformei de socializare încercau să ofere sfaturi angajaţilor pentru a debloca uşa. Din păcate, niciuna dintre sugestiile primite pe Twitter nu a funcţionat, a spus Mike Ponticelli, un angajat al firmei.

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.