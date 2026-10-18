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Visul unui american de a avea o casă în Balcani, dat peste cap. Descoperirea periculoasă care i-a schimbat planurile

Un american care a cumpărat o casă veche în Croația, cu 25.000 de euro, a avut parte de o surpriză neplăcută în timpul renovării. O descoperire neașteptată l-ar putea obliga să refacă o mare parte din imobil și să cheltuiască mult mai mult decât plănuise.
Visul unui american de a avea o casă în Balcani, dat peste cap. Descoperirea periculoasă care i-a schimbat planurile
Sursa foto: Pexels - poză cu caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
18 oct. 2026, 17:56, Life-Inedit
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Justus Reid, un american devenit cunoscut în Balcani datorită videoclipurilor în care interpretează melodii locale, a descoperit că o mare parte a etajului superior al casei sale conține plăci de azbest, un material periculos pentru sănătate, potrivit Blic.

Americanul cumpărase proprietatea pentru 25.000 de euro, sperând să o renoveze treptat și să o transforme în noua sa locuință.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Reid a arătat că plăcile de azbest se află atât în interiorul pereților, cât și pe exteriorul acestora.

Problema a ieșit la iveală în timpul demolării unui mic perete despărțitor, când a devenit evident că renovarea va fi mult mai complicată decât estimase inițial.

Un etaj întreg trebuie îndepărtat

Americanul a recunoscut că nu a înțeles inițial amploarea problemei. După ce s-a documentat, a realizat că lucrările vor necesita mult mai mult timp și bani.

Potrivit acestuia, etajul superior va trebui îndepărtat și reconstruit, cu respectarea dimensiunilor existente și a reglementărilor în domeniul construcțiilor.

Reid a precizat că azbestul îndepărtat până acum a fost transportat într-un loc special destinat depozitării acestui tip de deșeuri.

De ce este periculos azbestul

Azbestul a fost utilizat timp de zeci de ani în construcții datorită proprietăților sale izolatoare și rezistenței la temperaturi ridicate.

Inhalarea fibrelor de azbest poate provoca afecțiuni grave, inclusiv azbestoză și cancer pulmonar. Din acest motiv, îndepărtarea materialului necesită măsuri speciale de protecție.

Deși utilizarea azbestului este interzisă în Croația, acesta se găsește încă în numeroase clădiri vechi.

Americanul nu vrea să renunțe la proiect

Descoperirea a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale. Unii urmăritori i-au oferit sfaturi privind renovarea, în timp ce alții l-au avertizat că azbestul nu trebuie îndepărtat fără protecție adecvată și evaluarea unor specialiști.

Au existat și persoane care s-au întrebat dacă starea imobilului nu ar fi trebuit verificată mai atent înainte de cumpărare.

În ciuda complicațiilor și a costurilor suplimentare, Reid nu intenționează să renunțe la proiect. Americanul spune că vrea să rezolve problema în siguranță și cu respectarea reglementărilor.

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