Dialogul purtat între istoricul Marius Oprea şi jurnalistul Marius Tucă:

Oprea: Multi îmi spun domnul profesor, deşi eu nu mi-am dat definitivatul.

Tucă: De unde atâta informaţie la tine?

Oprea: Am fost primul civil care a avut acces la arhiva Securităţii, în 1993. Eram la Europa Liberă şi Dumitru Cristea a făcut o conferinţă de presă punând pe masă două dosare. Am ridicat mâna şi am spus că vreau să le văd şi eu şi el a spus că nu se poate pentru că le da unei instituţii. Am primit aprobarea în 4 noiembrie 1993 şi am început, mi-au dat cam tot ce am cerut.

La început studiam aceste dosare într-un birou pe stradă Eforie, pe acolo se vânturau tot felul se securişti care se intimidau de mine şi eu de ei. Pe urmă au făcut o sala de lectură. Am studiat acolo până în 1998. Pe de altă parte în tot acest timp am lucrat şi la Procuratura. La SRI vedeam dosare din arhivă Securităţii. De la Europa Liberă mi-am dat demisia în 1997.

Cazul Berevoieşti şi câte dosare au fost transferate de la Securitate la CNSAS

Tucă: Care a fost numărul dosarelor deţinute de Securitate în 89?

Oprea: Iniţial ei au spus că au 25 km de dosare, pe urmă au scăzut la 21 km, nu ştiu cât au predat la CNSAS. Mai sunt dosare care sunt nepredate, cele mai multe dintre ele sunt la SIE.

Tucă: Tu spui că mare parte din ele au ajuns la CNSAS?

Oprea: Nu, o mică parte din ele au ajuns. Au avut la dispoziţie 10 ani că să le distrugă. Cel care s-a dus la Berevoiesti să distrugă dosarele s-a dus acolo pentru că el era de la Berevoiesti.

Toţi sătenii citeau volume din dosare. S-a recuperat o bună parte, au ajuns la procuratura militară care a anchetat cazul dar nu s-a prezentat nicio concluzie.

Tucă: Ce crezi că se află în dosarele care s-au dus la Berevoieşti?

Oprea: În mare parte erau dosare de reţea, de urmărire informativă. Aici vorbim de 136 mii de informatori. A fost şi interesul SRI. De vreme ce ofiţerii din fost Securitate au ajuns în SRI şi-au luat cu ei şi reţeaua.

Tucă: Ce te-a şocat cel mai tare?

Oprea: Mi-au dat nişte dosare foarte grele. Am găsit un raport al unei mame al cărei fiu voia să plece în munţi, vecinul care era concubinul mamei era informator al securităţîi şi mama şi-a turnat propriul fiu la securitate. Copilul a fost luat de securitate, a fost condamnat la moarte şi executat, asta se petrecea în 48.

Tucă: Cum se alegeau turnătorii?

Oprea: Se făcea un studiu îndelungat pentru alegerea turnătorilor. Existau mai multe mijloace de recrutare, principala formă era şantajul. De Traian Băsescu nu am dat eu, a dat Radu Mazăre când s-a publicat în 1992 acel raport.

Oprea: A fost o deturnare inteligenţă a misiunii CNSAS.

Tucă: Pe românii îi interesau numele cunoscute care au colaborat cu securitatea. A mai existat o categorie care a colaborat cu securitatea

Oprea: Înverşunarea asta vine dintr-un soi de negare a actului tău reprobabil din trecut. Dărâmi cu totul şandramaua că să nu mai rămână nimic din ea şi din trecutul tău. Am întâlnit şi am văzut atâtea cazuri. A fost cazul Mona Muscă. Securitatea a funcţionat prin miliţie.

Tucă: Care au fost perioadele roşii în care securitatea era agresivă?

Oprea: Tot timpul a fost.



Ion Pacepa, generalul Departamentului de Informaţii Externe a României comuniste care a cerut azil în SUA

Tucă: Pacepa mai trăieşte?

Oprea: Eu zic că da. Cred că ar trebui să aibă 93 de ani. Securitatea nu şi-a schimbat niciodată rostul ei.

Se vorbeste despre ororile lumii in secolul 20. S-a vorbit foarte putin despre comunism.

Oprea: Inclusiv în securitate au existat ofiţeri care au fost condamnaţi.

Tucă: Câţi oameni lucrau în Securitate?

Oprea: În securitate erau cam 15.114. Am citit dosarul de urmărire informativă a Hertei Muller. Sunt savuroase discuţiile din bucătărie. Montasera şi în bucătărie microfoane.

Sistemul de urmărire tehnic prin telefon a fost inventat de securitatea românească în 1949 de un inginer de origine cehă. Ulterior toate telefoanele din România erau astfel modificate încât tot aparatul era microfon. S-au păstrat rapoarte de distrugere a unor acte de la Securitate.

Am inventat această rubrica şi saptmanal o să public pe mediafax.ro o asemenea dezvăluire din arhivă Securităţii. Cred că în total am 1500. Un dosar de informator începe cu propunerea de racolare care e făcut de ofiţer către şeful Securităţii. Dosarele de urmărite informativă - erau inclusiv autobiografii. Te chemau inclusiv la sindicat. Se găseau tot felul de pretexte.

Tucă: Vadim avea dosar de urmărire.

Oprea: Dosarele scriitorilor erau cu totul speciale. Faţă de scriitri Securitatea s-a purtat cu foarte mult tact. Vadim era prea mare că să fie informator. Există oameni cu un statut special încât securitatea n-avea cum să se atingă de ei. Şi Nicu Ceauşescu era urmărit. Scriitorii erau extrem de prolifici cât şi în notele informative. Nu erau mulţi cei care erau turnători după regulă turnătorului.

Mai mult de jumătate din notele informative sunt la gunoi. În foarte multe rânduri se apela la şantaje. Securiştii aveau şi ei normă. Asta era viciul Securităţii.

Tucă: Crezi că şi domnul Iohannis a fost?

Oprea: E prematur să spun.

Tucă: Are caracterul?

Oprea: Împrejurările în care a trăit îl făcea pasibil de ...

Tucă: Cât la sută din societatea românească este securistă? Zic că unde va la 30-40% cel puţin.

Oprea: Cam aşa. N-am să uit când Ticu Dumitrescu i-a spus lui Băsescu că ar face cea mai bună chestie să mă pună pe mine şef la SRI

Tucă: Corneliu Coposu câţi ani de puşcărie a făcut?

Oprea: Aproape 17 ani.

Prelungirea stării de alertă

Oprea: Trebuie să se vândă şi măştile alea. Ţi se pare că trăim într-o ţară normală? Şi atunci de ce să ne mirăm?

Tucă: Ştii ce a zis Vela? A zis că în curând vom avea iar veşti bune în curând. Cine e Vela să îmi zică că o să îmi dea drepturile înapoi?

Oprea: Sunt multe chestii anormale. Ţin în continuare bisericile închise. Oamenii aia au supravieţuit în închisori prin credinţă. Erau atei în închisoare şi au ieşit călugări.

