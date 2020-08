Dragoş Petrescu, antreprenor în industria restaurantelor, vorbeşte despre decizia specialiştilor de redeschidere a teraselor, începând cu data de 1 iunie. El precizează că se va respecta însă distanţarea de 2 metri între mese şi un metru între participanţii la aceeaşi masă. ,,Vor fi două etape după această zi de 1 iunie, respectiv 15 iunie şi 30 iunie în care vom relaxa aceste prime măsuri, adică vom intra şi la interiorul restaurantelor cu 50% şi la 100% din suprafaţă la sfârşitul lunii.”

15 iunie, startul sezonului estival. Premierul Orban trebuie să dea un semnal! ULTIMELE ȘTIRI INTERVIU. Ambasadorul Rusiei: „Nu am văzut niciun refuz din partea României în privinţa vaccinului. M-aş vaccina cu mare plăcere. Mi-aş dori să mai trăiesc” (VIDEO)

BAC 2020. A început sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat. Subiectele primite la Limba şi literatura română

Alertă METEO: ANM a emis Cod portocaliu în judeţe din centrul ţării, valabil până luni, la ora 23.00 Vezi mai multe articole din categoria marius-tuca-show ,,Acum, 15 iunie ar trebui să fie un start, să zic al sezonului estival, mai ales pentru mare, dar şi pentru munte. Însă, dacă nu vom avea şi o comunicare, o promovare din partea autorităţilor, respectiv primul ministru să iasă aşa pe modelul grecesc, să se ducă în piaţa cea mai importantă din oraş sau unde doreşte dânsul să dea un semnal. Acest semnal va fi extrem de important pentru ca oamenii să aibă încredere să iasă din casă.” ,,Acum, 15 iunie ar trebui să fie un start, să zic al sezonului estival, mai ales pentru mare, dar şi pentru munte. Însă, dacă nu vom avea şi o comunicare, o promovare din partea autorităţilor, respectiv primul ministru să iasă aşa pe modelul grecesc, să se ducă în piaţa cea mai importantă din oraş sau unde doreşte dânsul să dea un semnal. Acest semnal va fi extrem de important pentru ca oamenii să aibă încredere să iasă din casă.” 42,5 % din indemnizaţia salarială, achitată de stat! ,,Cine nu are terasă sau nu doreşte să deschidă la 1 iunie poate să prelungească şomajul tehnic. Cel care deschide trece pe programul al doilea, de sprijin activ prin care 42,5% din indemnizaţia salariaţilor lui va fi achitată de stat pe modelul şomajului tehnic.” ,,Cine nu are terasă sau nu doreşte să deschidă la 1 iunie poate să prelungească şomajul tehnic. Cel care deschide trece pe programul al doilea, de sprijin activ prin care 42,5% din indemnizaţia salariaţilor lui va fi achitată de stat pe modelul şomajului tehnic.” Industria HoReCa nu va plăti impozite în 2020 ,,Noi ne aşteptăm în momentul în care vom porni pe 1 iunie, cifra de afaceri să fie foarte mică, costurile, inclusiv cele de conformare, pe lângă cele cu angajaţii, să fie suficient de mari în aşa fel încât să nu ne poată permite plata impozitelor datorate de forţa de muncă. Dar cel puţin impozitele din martie se amână în decembrie.” ,,Noi ne aşteptăm în momentul în care vom porni pe 1 iunie, cifra de afaceri să fie foarte mică, costurile, inclusiv cele de conformare, pe lângă cele cu angajaţii, să fie suficient de mari în aşa fel încât să nu ne poată permite plata impozitelor datorate de forţa de muncă. Dar cel puţin impozitele din martie se amână în decembrie.” Dacă te duci la toaleta restaurantului, îţi pui masca! ,,Masa, vesela, toate obiectele pe care ospătarul le atinge vor trebui dezinfectate. Zonele de intersecţie vor putea fi folosite doar cu masca pe faţă. După fiecare folosire, toaleta va trebui dezinfectată. Aşa că, dacă te duci la toaletă îţi pui masca, iar după ce ai plecat de la toaletă la veni un angajat al restaurantului care va dezinfecta după tine.” ,,Masa, vesela, toate obiectele pe care ospătarul le atinge vor trebui dezinfectate. Zonele de intersecţie vor putea fi folosite doar cu masca pe faţă. După fiecare folosire, toaleta va trebui dezinfectată. Aşa că, dacă te duci la toaletă îţi pui masca, iar după ce ai plecat de la toaletă la veni un angajat al restaurantului care va dezinfecta după tine.” Traijul epidemiologic al clienţilor, rămas momentan la latitudinea proprietarilor! ,,În partea de spate avem triajul epidemiologic al tuturor angajaţilor şi, atenţie, triajul epidemiologic pe bază de temperatură, va putea fi făcută, sperăm noi să nu fie impusă, deoarece ar trebui să fie decizia fiecărui antreprenor, ar putea fi făcut şi pentru clienţi. Astfel încât să te asiguri că niciun angajat şi pe măsura posibilităţii, niciun client, nu va veni infectat în restaurant. În fiecare schimb va fi completată o fişă în care se va lua temperatura, se vor purta măşti în bucătării şi în zona de interior, se vor folosi dezinfectanţi pentru fiecare procedura, astfel încât să ne asigurăm că produsele vor ajunge în siguranţă în faţa clientului. ” ,,În partea de spate avem triajul epidemiologic al tuturor angajaţilor şi, atenţie, triajul epidemiologic pe bază de temperatură, va putea fi făcută, sperăm noi să nu fie impusă, deoarece ar trebui să fie decizia fiecărui antreprenor, ar putea fi făcut şi pentru clienţi. Astfel încât să te asiguri că niciun angajat şi pe măsura posibilităţii, niciun client, nu va veni infectat în restaurant. În fiecare schimb va fi completată o fişă în care se va lua temperatura, se vor purta măşti în bucătării şi în zona de interior, se vor folosi dezinfectanţi pentru fiecare procedura, astfel încât să ne asigurăm că produsele vor ajunge în siguranţă în faţa clientului. ”

T: Spune-ne ce s-a întâmplat la întâlnire?

P: Ieri s-a confirmat că pe 1 iunie, toate comitetele au agreat ca să deschidem terasele. Vor fi două etape. Practic aproximativ 50% din terasa va fi folosita, pentru ca distanţarea va rarefia.

T: Sa dam un exemplu. La o terasa de 50 de locuri vor intra 25 de persoane. De la 15 iunie se vor deschide si restaurantele la capacitate de 50%.

P: Am plecat catre Bran în weekend şi nu era nimeni, pensiunile erau închise, bucureştenii şi cei din orasele mari nu au ieşit din casă. Daca nu vom promova ca pensiunile pot fi deschise, românii au considerat ca nu este posibil. Atata timp cât guvernanţii interzic să pleci fara un motiv întemeiat, oamenii nu ies.

T: Plajele si hotelurile cand se vor deschide?

P: Plajele si hotelurile tehnic pot fi deschise de la 1 iunie, dar practic se vor deschide pe 15 iunie. Pe 15 iunie ar trebui sa fie un start la sezonului estival si la munte. Dar daca premierul nu va iesi sa dea un semnal,acest semnal este foarte important.

P: Sezonul estival ca si promovare va incepe cu 15 iunie dar daca un hotel de pe malul marii doreste sa deschida, poate sa deschida si azi. Practic azi are o problema pentru ca sunt inchise restaurantele.

T: Care sunt celelalte lucruri care s-au mai discutat?

P: Cine nu are terasa sau nu doresre sa deschida la 1 iunie poate sa prlungeasca somajul tehnic. Cel care deschide trece pe programul al doilea, de sprijin activ prin care 42,5% din indemnizatia salariatilor lui va fi achitata de stat pe modelul somajului tehnic.

Legat de IMM Invest

P: Cand am fost eu la MF erau 17 firme inregistrate la IMM Invest. Modelul este predictibil, astazi avem 1 milion de angajati in somaj tehnic dar nu vor ramane toti. Sunt fonduri pentru achitarea somajului tehnic si pentru sprijnul activ.

P: Industria HORECA, in 2020, nu va plati impozitul specific. In ceea ce priveste taxele am cerut o amanare pentru anul urmator. Am cerut sa fie amanate declaratiile din martie pana in decembrie. Speram sa mai obtinem inca un termen de amanare incat sa fie posibila plata impozitului. Taxele pentru aceste 3 luni sunt mai mici.

P: Masura cu 42,5% este aplicabila celor cu somaj tehnic dar noi am cerut sa fie aplicabila tuturor din industrie.

T: Se pierde wekkendul 30-31 mai

P: Din pacate da.

T: Ce prevad in plus normele?

P: Sunt doua etape, de joi speram sa avem tiparite normele, va exista prima etapa in care restaurantele isi vor pregati spatiile, isi vor procura termometrele. Din 1 iunie, tot ce inseamna dezinfectant va trebui sa fie folosit dupa fiecare si pentru fiecare client, masa si vesela vor trebui sa fie dezinfectae dupa ce au fost folosite la masa. Tot ceea ce o persoana va atinge in restaurant, vor fi dezinfecate.