T: Uitaţi-vă la domnul Cristoiu, îi place să se joace cu device-urile.

C: Eu nu am ieşit din casă, am mers doar până la piaţă. Acum am ajuns la Sinaia. Nu mi s-a părut schimbat peisajul, şoferii s-au întors la perioada de dinainte, aia şmecherii care te învaţă să conduci.

T: Ştiţi când ne dădeam noi cu părerea despre cum se va schimba lumea

C: Am vreo cinci device-uri, aici am un birou când ajung aici mă simt ca la biroul din Bucuresti. Sunt un sot comod, nu întreb niciodata ce o să mănânc. Am ieşit ieri în Sinaia, am filmat. Am impresia că cele 2 luni au fost un test. Sinaia este un oras care traieşte din terase, hoteluri, acum era pustiu. Ma asteptam să fie revoltaţi, mi s-a părut că era aşa ca înainte de decembrie 89. Am constat înca o data rezultatul criminal al presei, frica de boala. S-a reuşit testul ca oamenii să renunte de bunăvoie la toate drepturile.

T: Descrierea dumneavoastră este apocaliptică. Ce nu a înţeles Orban e că un oraş întreg traieşte din turism.

C: Pe Valea Prahovei toată lumea trăieşte din asta. Cu atât mai mult Sinaia. Teama de boală a devenit boală.

T: Sondajul IRES confirma ce spuneti dumneavoastra. Orban, Arafat si ceilalti stiau foarte bine de cifrele acestui sondaj

C: Oamenii pun pe primul plan, eu nu am susţinut că nu există coronavirus, e mai periculos decat o gripă, între prezentarea lui la nivel planetar şi pericol a fost o uriaşă disproporţie. În vreme de pandemie, nu a existat opoziţie politică în nicio ţara.

T: Ciuma roşie a votat cu două mâini tot ce a propus Orban.

C: Pentru politicieni a fost foarte uşor să instaureze dictatura. Sistemul democratic nu a funcţionat. Nu poţi să insişti pe ideea că nu exista coronavirus că vine cineva şi iţi dă în cap.

C: Oamenii nu vor sa iasă pentru că Romania posdecembrista are o istorie de ţară asistată. Se zice că economia a mers mai bine decât niciodată şi românul stă pe cuptor pentru că zice că dă statul.

T: Aici a fost epicentrul, de ce România este ultima ţară care se redeschide?

C: Cred că la nivelul puterii există un conflict între cele două palate. Eu cred că putem vorbi la nivelul Cotroceni de un partid al carantinei. Eu îl simt pe Orban că ar vrea să dea drumul, cred că frana este la Cotroceni.

T: Italia care a trecut prin infern dechide terasele iar noi care avem 5000 de cazuri active, nu facem asta. Grecii deschid plajele.

C: Problema deschiderii teraselor, la ora actuala, Romania poate să profite de turismul intern. Românii care aveau contracte în strâinătate au renunţat şi pot merge în ţară. Cei care au deschis plajele o fac că să ne fure turiştii, nu că sunt ei draguţi. Cu cât dechidem mai târziu turismul, românii vor fi tentaţi să meargă în strainătate.

Legat de ieşirea din localitate cu declaraţie

C: E o mare prostie. Ei de la putere au căpătat gustul hârtiilor, al aprobărilor. Eu mâine când mă întorc acasă ce fac? Nu e trecută întoarcerea acasa.

T: Mi s-a părut extraordinat că v-a oprit poliţia si nu v-a întrebat de declaraţie, ci aţi descoperit că aveaţi permisul expirat din 2018.

C: M-au mai oprit, chiar m-au amendat dar nu au observat până acum. De la Bucureşti am făcut declaraţia, am luat şi contractul de la casă şi ei au zis că nu îi intereseaza.

T: Vorbim şi de presa miluită.

C: Ce m-a surprins pe mine este presa pârâcioasă. PSD era obişnuit cu acuzele, acum a început cu pâra. Şi eu am fost la un magazin si nu mi-au luat temperatura, eu ce să fac acum să mă apuc să scriu? Legat de Herastrau, aia nu era petrecere. E nenorocire. În contractul de miluire e clar că trebuie să fii instrumentul guvernului.