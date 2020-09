Ion Cristoiu, exclusiv la Marius Tucă Show: Iohannis încearcă să ia electoratul USR prin fonduri europene şi legile justiţiei

Cunoscutul jurnalist şi publicist analizează împreună cu Marius Tucă cele mai importante evenimente ale ultimei săptămâni.

C: Am ieşit dintr-un interviu cu domnul Zamfir de la laserul de la Magurele. Ciţu nu are treaba cu finanţele, el are un sindrom, a vrut să fie premier. Nici măcar postacii PNL nu sunt atât de penibili ca el în postările lui.

T: Îmi place stilul dumneavoastră moromeţian, umorul moromeţian.

C: Mă surprinde descrierea pe care mi aţi facut-o. De fiecare data am avut lucruri bune cand nu ma aşteptam şi lucruri rele când mă aşteptam să fie bune. Era în una din seri într-un moment în care voiam să renunţă şi m-am uitat la mine, la pastila mea şi după ce am vazut nu m-am mai simţit aşa rău.

C: Când era ziua tovăraşului şi singurul care venea cu o pagină gata era Vadim. Când l-am ascultat ieri pe domnul Iohannis m-a apucat o melancolie, când el vorbea de fondurile europene, de autostrăzi. Banii vin numai din ianuarie la anul, banii aia ca să îi extragi vor depinde foarte mult de Green Deal. Ce înseamnp Green Deal? Nemţii au ajuns la urmatoarea concluzie: maşinile pe benzină gata. Producătorii de maşini şi-au dat seama că toată lumea are maşini pe benzină.