Ion Cristoiu, EXCLUSIV la Marius Tucă Show. „Pentru Klaus Iohannis este important ca Ciolacu să învingă la congres. A avea un om al lui în fruntea PSD este vital pentru preşedinte!”/ Marius Tucă: „Este prima dată în istoria postrevoluţionară când PSD nu face opoziţie”

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, cunoscutul publicist Ion Cristoiu şi jurnalistul Msrius Tucă dezbat cele mai importante evenimente ale săptămânii. Cei doi analizează atât schimbarea de discurs a preşedintelui Klaus Iohannis – combativ, la începutul epidemiei, împăciuitor în aceste zile – dar şi de ce PSD a uitat cu desăvârşire că este un partid de opoziţie.

De ce a devenit Marcel Ciolacu vital pentru Iohannis? De ce şi-a schimbat preşedintele ţării discursul? De ce trebuie să-ţi fie frică de cei care tac în alegeri, dar mai ales de ce induce guvernarea actuală o totală stare de panică pentru populaţie? Răspunsurile la aceste întrebări şi controverse le aflaţi din emisiunea ,,Marius Tucă Show!"

De ce şi-a schimbat Iohannis discursul?

„Suntem urecheaţi în fiecare zi că nu ne spălăm pe mâini, că suntem dezordonaşi şi nu purtăm mască. De parcă nu noi suntem aia care îi votam. Parcă am fi nişte şerbi. (…) Pe 21 decembrie 1989 de ce au venit aia la miting? Au fost 100.000 de oameni în piaţă. (…) De ce s-au dus? (…) Discursul de astăzi arată schimbarea paradigma a discursurilor lui Klaus Iohannis. După 6 ani vedem un preşedinte împăciuitor. Preşedinţii de după 1989 nu au fost ai tuturor românilor. Nici măcar nu au încercat. (…) La noi marea problemă este atmosfera sinistră, e atmosfera de panică. Starea asta este cea mai bună stare pentru guvernare.”

De ce este Marcel Ciolacu vital pentru Iohannis?

„Cred că sondajele SRI i-au spus, ceea ce a zis şi avocatul Piperea, că oamenii, românii, s-au obisnuit deja cu moartea de coronavirus. S-au obişnuit cu boala, s-au obişnuit cu răul. Şi-a dat seama că pierde mult în sondaje. Orban era să iasă poliţistul rău. Banuiesc că a fost şi o mână întinsă lui Ciolacu. Pentru Iohannis, vital este ca Ciolacu să învingă la Congres. Pentru Klaus Iohannis a avea un om al lui în fruntea PSD este vital.

Marius Tucă: Este prima dată în istoria postrevoluţionară când PSD nu face opoziţie

Cei doi jurnalişti analizează şi comportamentul PSD, partidul majoritar din opoziţie care nu face însă opoziţie.

„M.Tucă: Nu mai există opoziţie în momentul ăsta!

Cristoiu: După 2016 am avut următoarea situaţie: un guvern majoritar cu o opoziţie puternică. Acum avem un guvern minoritar şi o opoziţie majoritară căreia nu i se aude vocea. Un partid de opozitie, în gena lui, trebuie să facă opoziţie.

T: E prima dată în istoria postdecembristă când PSD nu face opoziţie. Începând din noiembrie anul trecut, acest partid a avut nenumărate momente în care să câştige electoral şi nu a făcut-o niciodată.”

Ion Cristoiu: Să te ferească Dumnezeu de cei care tac în alegeri!

,,După 30 de ani a crescut numărul întrebărilor, dle Marius Tucă. (…) Trump are şanse uriaşe pentru că ăia au luat-o prea devreme. Să te ferească Dumnezeu de cei care tac în alegeri. Minoritatea face gălăgie. (…) O să treacă toate, că şi comunismul a ţinut 50 de ani.”

Cunoscutul jurnalist şi publicist analizează împreună cu Marius Tucă cele mai importante evenimente ale ultimelor zile.

T: Mă bucur să vă văd în studio. Ce vă mână în luptă, ideea asta cu jurnalul video e grea

C: Îmi propun să vorbesc numai 5 minute dar cu acele paranteze ajung la o jumătate de oră. M-am uitat la Dana Budeanau şi am zis să fiu şi eu ca ea, dar ea e mai buna actriţă.

T: Jurnalul ăsta video este cel ce vă reprezintă cel mai tare

C: Mă înregistrez captura şi trimit pe Google drive. Uneori uit şi subiectul. Fiind bătrân am şi multe amintiri.

T: Unde aţi plasa romanul Maestrul şi Margareta?

C: Marques în literatura numită pe vremuri Realismul magic.

C: Am scris mult şi despre Procesul care este un fel de premoniţie la sistemul totalitar. Procesul are un final genial.

T: Am avut o săptămână agitată, vreau să vorbim despre starea asta. De ce în Romania este această stare irespirabilă lagata de COVID?

C: Suntem urecheaţi în fiecare zi că nu ne spălam pe mâini, că suntem dezordonaţi şi nu purtăm masca. De parca nu noi suntem ăia care îi votam. Pe 21 decembrie 1989 de ce au venit ăia la miting? Au fost 100.000 de oameni în Piaţă.

T: Discursul de astăzi arată schimbarea paradigmă a discursurilor lui Klaus Iohannis. După 6 ani vedem un preşedinte împăciuitor

C: Cred că sondajele SRI i-au spus, ceea ce a zis şi Piperea, că oamenii s-au obişnuit deja cu moartea de coronavirus. S-au obişnuit cu boala, s-au obişnuit cu răul. Şi-a dat seama că pierde mult în sondaje. Orban era să iasă poliţistul rău. Bănuiesc că a fost şi o mână întinsă lui Ciolacu. Pentru Iohannis, vital este ca Ciolacu să învingă în Congres. Pentru Klaus Iohannis a avea un om în fruntea PSD este vital.

T: Nu mai există opoziţie în momentul ăsta

C: După 2016 am avut următoare situaţie, un guvern majoritar cu o opoziţie puternică. Acum avem un guvern minoritar şi o opoziţie majoritară căreia nu i se aude vocea. Un partid de opoziţie, în gena lui, trebuie să facă opoziţie.

T: E prima data când PSD nu face opoziţie, începând din noiembrie anul trecut, acest partid a avut nenumărate momente în care să câştige electoral şi nu a făcut-o niciodată

T: Ce se vă întâmpla la alegerile din toamnă?

C: Cred că le vor amâna pentru că tot cresc cazurile. În Serbia au crescut pentru că au avut relaxarea totală. În Franţa e relaxarea totală dar nu cresc. La noi marea problemă este atmosfera sinistră, e atmosfera de panică. Starea asta este cea mai bună stare pentru guvrnare.

T: PNL cum va fi la algeri?

C: PNL trebuie să câştige. Multă lume spune că nu o să câştige numai ei, va fi USR. Obligativitatea ca să facă coaliţie cu USR nu este o problemă pentru că ei au preşedintele.

T: La 30 de ani de la Revoluţie sunt asaltat la TV de o agresivitatea care se vede că e plătită, de ce?

C: Şi televiziunile şi ziarele nu mai sunt dependente de triaj.

T: Mă suna oameni de afara şi mă întreabă ce se întâmplă la noi

T: Orban va mai rămâne prim-ministru?

C: E o nevoie de comasare. Şi PNL şi PSD au interes de comasare a parlamentarelor cu localele. Daca o să fie puse alegerile în aceeaşi zi înseamnă scoaterea din joc a USR. Marea problema e că nu se pot înţelege la pachet localele cu parlamentarele. Parca Klaus Iohannis se pregăteşte pentru raderea lui Orban.

T: Nimeni nu le spune oamenilor să se uite la atacurile lui Orban la adresa CCR. Iohannis nu a făcut niciodată asta

C: A mai fost un moment cu DNA, corupţia e un pericol. Democraţia spune să lupţi împotriva corpuţiei dar respecţi drepturile omului.

C: Mai este o chestiune moştenită. Românii nu au conştiinţa că individul este superior statului. E dreptul lor.

C: E atât de comic interviul cu Tătaru încât îmi este greu să redau în cuvinte. Digi s-a hotărât să facă o emisiune după modelul lui Dinescu. L-au chemat pe domnul Nelu Tătaru, scopul acelei emisiuni a fost "şi Nelu Tătaru e om". Nelu Tătaru, în emisiune, era un burlan, era nemişcat, era de tablă. Tema fundamentală a acestui interviu era cât de tare se sacrifică Nelu Tătaru fiind ministru.

T: S-a inventat o specie nouă în politică, un consilier care iţi spune cum să te porţi, cum să apari la televiziuni.

T: Interviul era un fel de telenovelă comunistă, totdeauna era cu lacrima în colţul ochiului

C: Parca era un culegător de căpşuni. El spune că în fiecare seară, întăi îşi face bilanţul zilnic şi după asta vorbeşte în fiecare seară pe Skype cu fiul său. Am vorbit o dată cu un om mare din România şi eu spuneam "Iohannis ăla" şi el spunea "dumnealui". Propun să îi cerem lui Iohannis să îi reîntregească familia lui Tătaru.

T: El a declarat că a fost numit ministru pe drum când se întorcea de la Suceava la Bucureşti.

T: Ce vă mai surprinde din realitatea de zi de zi?

C: Nu îmi place să ies din casă pentru că lumea are măşti. Am sentimentul că e ceva în neînregulă