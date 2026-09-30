MEDIAFAX 35. 1997 – Bill Clinton vine la București și este lansat Parteneriatul Strategic România-SUA

MEDIAFAX este, de 35 de ani, acolo unde se întâmplă lucrurile importante. A fost parte din istoria României postdecembriste, relatând în timp real momentele care au schimbat politica, societatea și viața de zi cu zi.

În anul 1997, potrivit ziarelor vremii, MEDIAFAX marca un nou concept în presa românească postdecembristă: informația pe surse. Acest lucru i-a conferit și mai multă autoritate în rândul ziarelor. Agenția contribuia astfel la conturarea unui nou mod de lucru în presa românească postdecembristă, iar știrile MEDIAFAX erau preluate de publicații din întreaga țară.

În acel an, MEDIAFAX a relatat, printre altele, despre două momente importante pentru poziționarea României în lumea occidentală: vizita președintelui american Bill Clinton la București și lansarea Parteneriatului Strategic România-SUA.

Iulie 1997: Vizita lui Bill Clinton la București

Vizita președintelui american Bill Clinton în România a avut loc pe 11 iulie 1997 și a fost unul dintre momentele importante ale perioadei de după Revoluție, atât pentru relația Bucureștiului cu Washingtonul, cât și pentru orientarea strategică a României către structurile euroatlantice. De asemenea, a fost și prima vizită a unui președinte american în România post-decembristă.

Bill Clinton a venit la București în contextul în care România, condusă de președintele Emil Constantinescu, încerca să accelereze integrarea în NATO și apropierea de Occident. Vizita a avut loc la doar câteva zile după summitul NATO de la Madrid, din iulie 1997, la care Alianța decisese invitarea Poloniei, Ungariei și Cehiei pentru aderarea la NATO, România nefiind inclusă în primul val.

În fața unei mulțimi numeroase în Piața Universității, Clinton a vorbit despre România ca despre o țară care făcuse pași importanți spre democrație și libertate. El a subliniat că Statele Unite susțin aspirația României de a intra în NATO și a transmis mesajul că „ușa NATO este deschisă” și va rămâne deschisă pentru statele care îndeplinesc condițiile pentru aderare.

Mesajul era important pentru România, mai ales după ce țara nu fusese invitată în primul val de extindere a NATO.

MEDIAFAX a anunțat vizita lui Clinton la București înainte ca ea să fie confirmată oficial

Spre sfârșitul lunii iunie 1997, MEDIAFAX anunța, citând surse diplomatice, faptul că președintele american Bill Clinton va vizita România în luna iulie. Presa, atât locală, cât și cea națională, a preluat ca atare știrea furnizată de MEDIAFAX, dat fiind faptul că în multe ziare, textul era identic.

„Președintele american Bill Clinton va face o vizită de o jumătate de zi în România, pe data de 11 sau 12 iulie, au declarat, ieri, pentru MEDIAFAX, surse din diplomația română. O echipă de experți americani se află deja la București pentru a pregăti vizita lui Bill Clinton. (…) El a fost invitat la București de președintele Emil Constantinescu. Turneul în Polonia și România va fi întreprins imediat după participarea președintelui american la summit-ul NATO, de la Madrid, programat să se desfășoare în perioada 8-9 iulie”, este știrea MEDIAFAX preluată, printre alții, și de către ziarele Adevărul și Monitorul în 26 iunie 1997.

O zi mai târziu, informațiile din sursele MEDIAFAX deveneau oficiale: Ambasada SUA la București confirma că Bill Clinton va veni într-o vizită în România pe 11 iulie 1997.

„Președintele american Bill Clinton va efectua o vizită în România, pe 11 iulie, după summit-ul NATO de la Madrid, la invitația președintelui român, se arată într-un comunicat al Ambasadei Statelor Unite la București, remis, ieri, agenției MEDIAFAX. (…) Șeful administrației americane este așteptat să sosească la București în dimineața zilei de 11 iulie”, se arată în știrea MEDIAFAX, preluată de Gazeta de Nord-Vest pe 28 iunie 1997.

Acesta este un exemplu al modului în care funcționa agenția de presă și al felului în care informația furnizată de MEDIAFAX ajungea rapid în presa națională.

Nașterea Parteneriatului Strategic România-SUA

Unul dintre cele mai importante rezultate politice ale vizitei lui Bill Clinton la București a fost anunțarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.

În discursul său din Piața Universității, Bill Clinton a anunțat că el și Emil Constantinescu au convenit să instituie un parteneriat strategic între cele două țări. Parteneriatul trebuia să depășească relația diplomatică obișnuită și să creeze un cadru pentru cooperare în domenii precum securitatea, apărarea, combaterea criminalității, economia și relațiile politice.

Vizita lui Clinton trebuie privită în contextul unei Românii aflate încă în tranziție. Țara nu primise invitația de aderare la NATO în 1997, însă administrația americană transmitea că acest lucru nu însemna închiderea perspectivei euroatlantice.

De aceea, mesajul lui Clinton de la București a avut o puternică valoare politică: România rămânea conectată la proiectul de extindere a NATO și își consolida relația cu Statele Unite printr-un parteneriat strategic.

Regele Mihai își redobândește cetățenia română după aproape jumătate de secol de exil

1997 a fost important și printr-un alt moment cu puternică încărcătură simbolică. Regele Mihai și-a redobândit cetățenia română, după aproape jumătate de secol de exil.

La 28 februarie 1997, la numai o săptămână după hotărârea Guvernului și la cinci ani după prima sa vizită în 44 ani, în anul 1992, de Paști, Regele Mihai a revenit în România și a primit un pașaport românesc, încheind astfel o perioadă de aproape cinci decenii în care nu a avut cetățenia țării al cărei suveran fusese.

România intră în era GSM

În același an, România trecea printr-o altă transformare, de această dată tehnologică.

1997 a reprezentat momentul în care telefonia mobilă digitală GSM a început să fie disponibilă comercial și să se dezvolte rapid.

Concret, Orange România S.A. şi Vodafone Romania S.A. au fost primii furnizori de servicii de telefonie mobilă care şi-au lansat serviciile utilizând standardul GSM 900, la mijlocul anului 1997.

Telefonul mobil avea să treacă, în anii următori, de la statutul de tehnologie nouă și relativ exclusivistă la cel de instrument folosit pe scară largă de români.

MEDIAFAX, în mijlocul evenimentelor care schimbau România

În 1997, România făcea pași importanți în direcția Occidentului, își consolida relația cu Statele Unite și trecea prin transformări instituționale și tehnologice.

MEDIAFAX a fost acolo pentru a transmite aceste transformări către presa din România. De la informațiile obținute din surse diplomatice despre vizita lui Bill Clinton, preluate de publicații înainte de confirmarea oficială, până la marile evenimente politice, sociale și economice ale anului, agenția devenea un punct de referință pentru redacțiile care aveau nevoie de informație rapidă și verificată.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă. A fost acolo încă de la început, în mijlocul evenimentelor care au făcut prima pagină a ziarelor, au deschis jurnalele de televiziune și au devenit subiecte de interes național.

Informația a ajuns de la locul evenimentului la redacții și, prin intermediul presei, la milioane de oameni.

35 de ani înseamnă mii de zile de breaking news, milioane de informații transmise și o arhivă care spune, prin știri, cum s-a schimbat România.

Înseamnă 35 de ani în care Mediafax a fost acolo.

În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.