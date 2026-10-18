MEDIAFAX 35. 2016 – Alegerile locale și parlamentare redesenează harta politică. PSD câștigă ambele scrutine, iar presa preia rezultatele Mediafax

MEDIAFAX este, de 35 de ani, acolo unde se întâmplă lucrurile importante. A fost parte din istoria României postdecembriste, relatând în timp real momentele care au schimbat politica, societatea și viața de zi cu zi.

Pentru alegerile locale, primarii au fost aleși într-un singur tur de scrutin, iar președinții consiliilor județene au fost desemnați indirect, prin votul consilierilor județeni. La parlamentare, alegătorii au revenit la votul pe liste de partid, într-un sistem care a redus numărul parlamentarilor față de legislatura precedentă.

Partidul Social Democrat a ieșit învingător din ambele confruntări electorale. În iunie, PSD a obținut cele mai multe mandate de primar și cele mai bune rezultate la nivel național, iar în decembrie a câștigat alegerile parlamentare, cu un avans considerabil față de Partidul Național Liberal. În tot acest interval, Mediafax a relatat despre campanii, candidaturi, prezența la urne, rezultate parțiale și finale, precum și despre negocierile politice care au urmat scrutinelor.

Fluxul agenției a fost folosit de publicații precum HotNews, Wall-Street.ro, Gândul, Realitatea.net și România Liberă, atât pentru știrile de ultimă oră, cât și pentru rezultatele din teritoriu. Preluările documentate arată cum informațiile electorale au circulat de la declarațiile candidaților și datele autorităților până la bilanțurile naționale și distribuirea mandatelor.

Alegerile locale din 5 iunie: PSD câștigă cele mai multe primării, iar Bucureștiul o alege pe Gabriela Firea

Campania pentru alegerile locale a început cu negocieri între partide, stabilirea candidaturilor și controverse legate de eligibilitatea unor politicieni. În februarie 2016, Wall-Street.ro a relatat despre discuțiile dintre PNL și partidul condus de Mircea Geoană, PSRO, pentru încheierea unui protocol electoral care putea fi extins și la alegerile parlamentare. În material, publicația a indicat explicit Mediafax ca sursă pentru informațiile despre înțelegerile politice.

În aprilie, atenția presei s-a îndreptat și asupra candidaților cu probleme judiciare. HotNews a relatat despre candidatura independentă a primarului Brașovului, George Scripcaru, trimis în judecată de DNA, precizând că acesta își depusese candidatura pentru un nou mandat, „anunță Mediafax”. Alte materiale din aceeași perioadă au urmărit contestațiile privind candidaturile, inclusiv cazul lui Cristian Popescu Piedone.

Mediafax a acoperit și pregătirea logistică a scrutinului. Printre materialele publicate s-au numărat știri despre corectarea unei erori de pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei, costurile tipăririi buletinelor și un ghid bilingv pentru alegătorii romi, care explica procedura de vot și avertiza împotriva acceptării banilor sau cadourilor electorale. Aceste subiecte au completat relatarea politică prin informații despre organizarea și desfășurarea efectivă a alegerilor.

Prezența la urne și rezultatele din București

Pe 5 iunie, Mediafax a publicat un amplu flux live, intitulat „ALEGERI LOCALE 2016. Prezența la închiderea urnelor – 48,4%. Peste opt milioane de români au votat la alegerile locale din țară. În București prezența la vot a fost de 33,3%”.

Materialul a fost actualizat pe parcursul zilei cu date despre prezența la vot în județe și în Capitală, informații de la autorități și evoluția participării până la închiderea secțiilor. Cifrele prezentate la finalul zilei erau preliminare; datele finale au indicat o prezență de 48,17% la voturile pentru primari și consilii locale și de 49,77% la consiliile județene.

În București, Gabriela Firea, candidatul PSD, a câștigat Primăria Generală cu 42,97% din voturi. Nicușor Dan, candidatul Uniunii Salvați Bucureștiul, a obținut 30,52%, iar Cătălin Predoiu, candidatul PNL, 11,18%. Potrivit rezultatelor finale prezentate de Biroul Electoral Central, Firea a primit 246.553 de voturi, iar Nicușor Dan, 175.119.

Mediafax a urmărit în timp real publicarea rezultatelor parțiale de către BEC și a revenit ulterior cu articole separate despre rezultatele finale din Capitală, pe sectoare și la Consiliul General. Aceste materiale au oferit o imagine detaliată a votului din București, unde competiția dintre PSD și USB a fost una dintre principalele teme ale scrutinului.

Rezultatele naționale și preluările din presa românească

La nivel național, PSD a obținut 37,58% din voturile pentru consiliile județene, urmat de PNL, cu 31,93%, ALDE, cu 6,31%, UDMR, cu 5,33%, și PMP, cu 4,27%. La votul pentru primari, social-democrații au câștigat 1.677 de mandate, comparativ cu 1.081 obținute de liberali.

Mediafax a publicat mai multe actualizări privind centralizarea voturilor, de la primele procente comunicate de BEC până la rezultatele finale din 9 și 10 iunie. Agenția a prezentat atât bilanțul național, cât și situația din marile orașe și distribuirea mandatelor în consiliile județene.

Datele au fost preluate de publicațiile naționale. Pe 10 iunie, HotNews a publicat un material despre rezultatele finale, în care a precizat că PSD a obținut 37,58% din voturile pentru consiliile județene, față de 31,93% pentru PNL, folosind formula „scrie Mediafax”. Articolul prezenta și numărul primăriilor câștigate de principalele formațiuni.

În presa locală, informațiile agenției au contribuit la relatările despre rezultate și mandatele obținute în județe. Adevărul a publicat un articol despre rezultatul PSD în județul Cluj, citându-l pe liderul organizației, Remus Lăpușan, prin intermediul Mediafax. Astfel de exemple arată cum informațiile culese la nivel local au ajuns în publicații cu audiență națională și regională.

Alegerile parlamentare din 11 decembrie: PSD câștigă cu peste 45%, iar USR intră în Parlament

După scrutinul local, atenția s-a mutat asupra alegerilor parlamentare din 11 decembrie. În lunile premergătoare votului, Mediafax a publicat listele candidaților principalelor partide, analize despre persoanele propuse pentru mandate eligibile și informații despre finanțarea campaniei.

În octombrie și noiembrie, agenția a prezentat listele candidaților USR, PSD și PNL. Materialele au urmărit atât numele propuse pentru Camera Deputaților și Senat, cât și controversele legate de prezența pe liste a unor candidați cu dosare penale sau probleme de integritate.

Pe 3 decembrie, Mediafax a publicat și o analiză privind finanțarea campaniei parlamentare. Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente, partidele și candidații independenți declaraseră contribuții electorale de peste 32,7 milioane de lei, cu aproximativ 25 de milioane de lei mai puțin decât în campania pentru alegerile locale. PSD declarase contribuții de aproximativ 11,27 milioane de lei, iar PNL, de 10,62 milioane de lei.

Votul prin corespondență. P articiparea românilor din diaspora

Înaintea scrutinului, agenția a urmărit și participarea alegătorilor din străinătate. Pe 8 decembrie, Mediafax a relatat că aproximativ 4.500 de români din diaspora votaseră prin corespondență până la ora 22:00, potrivit datelor disponibile atunci. În ziua alegerilor, agenția a publicat actualizări despre prezența la vot în mai multe state, precum și informații despre deschiderea secțiilor de votare.

În ziua scrutinului, presa a urmărit și situațiile neobișnuite înregistrate în unele secții. Realitatea.net a relatat despre o prezență la vot de peste 130% în localitatea Dobrești, județul Timiș, precizând că informația provenea de la Mediafax. Potrivit datelor publicate atunci, la secția din localitate votaseră 43 de persoane până la ora 15:30, dintre care 28 pe listele suplimentare.

Exit-poll-urile și primele rezultate ale scrutinului

Pe 11 decembrie, Mediafax a publicat un flux live dedicat rezultatelor exit-poll și reacțiilor liderilor politici. Sondajele de la ieșirea de la urne indicau un avantaj consistent pentru PSD, urmat de PNL și USR. Unul dintre materialele agenției prezenta estimările IRES, potrivit cărora PSD obținuse 45,3%, PNL 21%, USR 9,3%, ALDE 6,3% și UDMR 6,7%. Aceste cifre reprezentau estimări de exit-poll, nu rezultatele oficiale finale.

Agenția a urmărit separat estimările institutelor IRES, CURS–Avangarde și Sociopol, apoi a continuat cu actualizări privind centralizarea voturilor de către BEC. Formatele live au permis urmărirea evoluției informațiilor pe măsură ce apăreau noi date, în timp ce știrile distincte au prezentat rezultatele pe formațiuni politice și reacțiile liderilor.

Ziarul Financiar a publicat în aceeași seară un articol despre rezultatele exit-poll IRES, semnat de Ștefan Stan, Mediafax. Este un exemplu diferit de simpla citare a agenției: materialul a fost publicat sub semnătura Mediafax pe platforma unei alte publicații, extinzând astfel distribuția conținutului agenției.

Rezultatele finale și distribuirea mandatelor

În urma centralizării voturilor, PSD a obținut cele mai multe mandate în noul Parlament. Potrivit rezultatelor centralizate de BEC și prezentate de Mediafax, cele șase formațiuni care au obținut mandate au fost PSD, cu 221 de parlamentari, PNL, cu 99, USR, cu 43, UDMR, cu 30, ALDE, cu 29, și PMP, cu 26.

Prezența la vot a fost de aproximativ 39,4%, cu circa 7,2 milioane de alegători prezenți la urne din totalul de aproximativ 18,2 milioane de alegători cu domiciliul sau reședința în țară.

Pe 15 decembrie, Mediafax a publicat o listă amplă a parlamentarilor aleși, organizată pe județe și circumscripții, precum și materiale despre redistribuirea mandatelor. Aceste articole au oferit cititorilor informații despre componența noului Legislativ, dincolo de procentele partidelor și de bilanțul general al votului.

În presa națională, România Liberă a publicat o serie de actualizări despre rezultatele din județe, indicând explicit Mediafax drept sursă pentru datele centralizate sau pentru numărătorile paralele. Articolele despre Brașov și Bistrița-Năsăud au urmărit avansul PSD față de PNL, în timp ce materialele despre Alba, Iași și Dolj au prezentat particularitățile votului din fiecare circumscripție. În Dolj, de exemplu, primele rezultate ale numărătorii paralele indicau un scor de peste 60% pentru PSD.

Aceste preluări arată una dintre funcțiile esențiale ale unei agenții de presă într-un an electoral: furnizarea rapidă a informațiilor din teritoriu, în paralel cu centralizarea datelor naționale și actualizarea rezultatelor pe măsură ce autoritățile le comunică.

Un an electoral urmărit de la campanie până la ultimul mandat

Alegerile locale și parlamentare din 2016 au oferit Mediafax un subiect care a necesitat acoperire pe termen lung. Agenția a relatat despre pregătirea scrutinelor, candidați, alianțe, finanțarea campaniilor, prezența la vot, exit-poll-uri și rezultatele oficiale, apoi a continuat cu distribuirea mandatelor și componența noului Parlament.

Preluările identificate în HotNews, Wall-Street.ro, Realitatea.net, România Liberă, Adevărul și Ziarul Financiar ilustrează moduri diferite în care informațiile Mediafax au ajuns la public: citări explicite în articolele altor publicații, actualizări bazate pe datele transmise de agenție și materiale republicate sub semnătura Mediafax.

În iunie, miza principală a fost configurarea administrației locale, cu victoria PSD în cele mai multe primării și câștigarea Primăriei Capitalei de către Gabriela Firea. În decembrie, rezultatul alegerilor parlamentare a dat PSD un avantaj clar și a stabilit componența Legislativului pentru următorii patru ani.

Pentru Mediafax, 2016 a însemnat acoperirea unui întreg ciclu electoral, de la negocierile pentru candidaturi până la publicarea rezultatelor finale și a listelor cu noii parlamentari. Evoluția celor două scrutine poate fi urmărită atât în arhiva proprie a agenției, cât și în articolele publicațiilor care au indicat Mediafax drept sursă pentru informațiile electorale.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă. A fost acolo, în timp real, în mijlocul evenimentelor care au făcut prima pagină a ziarelor, au deschis jurnalele de televiziune și au devenit subiecte de interes național.

35 de ani înseamnă mii de zile de breaking news, milioane de informații transmise și o arhivă care spune, prin știri, cum s-a schimbat România.

Înseamnă 35 de ani în care MEDIAFAX a fost acolo.

În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.