Centura verde a planetei se deplasează spre nord-vest din cauza încălzirii globale

Centura verde a planetei se deplasează spre nord-vestul Pământului de câteva decenii, arată un studiu.
Andreea Tobias
18 mart. 2026, 21:32, Știrile zilei

Centura verde se referă la distribuția globală a biomasei vegetale și la ritmurile sezoniere ale vegetației terestre. Cercetătorii urmăresc mișcările vegetației între emisfera nordică și cea sudică folosind observații satelitare și date din modele climatice, scrie elEconomista.es.

Echipa a aplicat un sistem nou care calculează centrul de masă al verziului planetei. Plecând de la acest punct, oamenii de știință au creat o busolă pentru a măsura cum și cu ce viteză se schimbă această centură verde.

Biosfera vegetație deplasare nord — ce arată datele

Studiul a detectat un model de mișcare neașteptat. Pe lângă avansul evident spre nordul planetei, s-a identificat și o deplasare spre est. Cercetătorii leagă această mișcare de înverzirea unor regiuni precum India, Europa, Rusia și China. Un factor important este „dispariția progresivă” a deșertului Gobi.

„Am comprimat complexitatea biosferei într-o singură pulsație în mișcare”, a declarat profesorul Gustau Camps-Valls, de la Universitatea din Valencia.

De ce se întâmplă și ce înseamnă

Mișcarea indică o creștere generală a densității vegetației la scară mondială. Principalele cauze sunt sezonurile de creștere mai lungi și iernile mai blânde. Creșterea concentrațiilor de CO2 din atmosferă acționează ca un fertilizant. Aceasta extinde centura verde spre zone care înainte erau mai aride.

Deși o vegetație mai densă poate părea un semn pozitiv, cercetătorii avertizează că dezechilibrul biosferei reflectă schimbări climatice profunde.

