Cod galben de ceață în nord-vestul țării cu vizibilitate redusă în mai multe județe

Potrivit avertizării emise de ANM, atenționarea vizează localitățile Sighetu Marmației, Bârsana, Bocicoiu Mare, Giulești, Vadu Izei, Sarasău, Rona de Jos și Oncești din județul Maramureș, Gâlgău, Ileanda, Rus și Lozna din județul Sălaj, Cășeiu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău și Vad din județul Cluj, precum și Beclean, Braniștea, Petru Rareș, Uriu și Ciceu-Mihăiești din județul Bistrița-Năsăud.

Fenomenul determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

Avertizarea este valabilă până luni, la ora 10:00.