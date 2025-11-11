Cod galben de ceață în patru județe din sudul țării, vizibilitate sub 50 de metri pe alocuri

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți seara o atenționare Cod galben de ceață valabilă în intervalul miercuri 12 noiembrie, ora 01:00 – 07:00, pentru județele Argeș, Giurgiu, Dâmbovița și Teleorman.