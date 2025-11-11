Cod galben de ceață în patru județe din sudul țării, vizibilitate sub 50 de metri pe alocuri

Potrivit informării emise de ANM, vizibilitatea va scădea local sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri.
În județul Argeș, ceața va fi prezentă în localitățile: Costești, Buzoești, Leordeni, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Săpata, Teiu, Râca.
În Giurgiu, fenomenul va afecta localități precum Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Ghimpați, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Letca Nouă, Grădinari, Răsuceni, Joița, Clejani, Toporu, Mârșa, Schitu, Cosoba, Bulbucata.
Din județul Dâmbovița, sunt vizate localitățile Găești, Titu, Potlogi, Corbii Mari, Dragodana, Răcari, Crevedia, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Morteni, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești.
Avertizarea este generală pentru județul Teleorman.