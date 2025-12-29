Cod galben de vânt în 25 de județe din țară. Rafalele vor ajunge și la 120 km/h

Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați, Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Sibiu, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Hunedoara, Gorj, Alba, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Tulcea și Constanța.

Potrivit ANM, în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60-85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Meteorologii anunță că vânt cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Avertizarea este în vigoare luni între orele 10.00 și 23.00.

De asemenea, în noaptea de luni spre marți, vor fi sub avertizare Cod galben de vânt Carpații Meridionali și de Curbură. Aici, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Marți, o altă avertizare Cod galben va viza vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.