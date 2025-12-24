Prima pagină » Meteo » Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă

Sudul țării se află sub cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, polei. Avertizarea, emisă marți de meteorologi, a intrat în vigoare astăzi, de la ora 12:00, și este valabilă până joi, 25 decembrie, ora 20:00.
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
24 dec. 2025, 12:38, Știrile zilei

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, un cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei în 19 județe, pentru perioada 24 decembrie, ora 12:00 – 25 decembrie, ora 20:00.

Oana Păduraru, meteorolog la ANM, a declarat miercuri, într-o intervenție la Digi24, că se va depune un strat de zăpadă mai consistent în unele zone ale țării.

„Ninsorile în partea de sud a țării își vor face simțită prezența mai ales în jumătatea sudică a Oltenia, Munteniei, dar și în Dobrogea în orele serii, dar mai ales la noapte. (…) Stratul mai consistent de zăpadă va fi în zona Olteniei, (…) dar și în zona Carpaților Meridionali, până în jurul a 25 centimetri”, a declarat Oana Păduraru la Digi24.

Pe de altă parte, în Transilvania, la nivel local și în cea mai mare parte a Moldovei se vor înregistra ninsori, însă slabe cantitativ”, a mai spus meteorologul de la ANM.

Totodată, aceasta a menționat, în cadrul intervenției la Digi24, că din 25 decembrie, „răcirea va fi resimțită atât în partea de sud și de est a teritoriului, dar pe arii mai restrânse și în restul zonelor. O răcire chiar accentuată și având în vedere că încă vor mai fi intensificări ale vântului, se va amplifica senzația de rece în aceste zone, adică vom resimți mult mai puține grade. Tendința este ca temperaturi negative să regăsim și pe parcursul zilei, dar mai ales noaptea”, a mai spus Oana Păduraru.

Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

