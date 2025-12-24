Arafat convoacă prefecții: Vreme extremă și minus 7 grade la București

Arafat a cerut stabilirea clară a tuturor măsurilor care vor fi luate în următoarea perioadă. Prioritățile identificate sunt circulația rutieră, siguranța publică, informarea populației și protecția persoanelor fără adăpost.

Videoconferință de urgență convocată de Arafat pentru cod galben

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a prezentat situația meteorologică. Pentru prima dată după șase ani consecutivi, Capitala se află sub incidența unei avertizări de Cod galben în perioada Crăciunului.

Jumătatea sudică a țării, inclusiv Bucureștiul, va fi afectată de vânt puternic care va viscoli temporar zăpada. Vizibilitatea va scădea sub 100 de metri în anumite zone.

Temperaturi extreme în toată țara

În Sud-Vestul țării, în Carpații Meridionali și în Oltenia, stratul de zăpadă va atinge 25-30 de centimetri, depășind chiar 30 de centimetri în unele locații. Vremea va intra într-un proces de răcire accelerată începând de miercuri.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 15 și 2 grade. Primele nopți geroase vor fi înregistrate în Transilvania și Moldova, cu minime spre minus 12-10 grade.

București: Minus 7 grade și risc de hipotermie

La București, precipitațiile vor deveni pe parcursul nopții lapoviț și ninsoare. Temperatura maximă va ajunge la minus 2 grade, iar minimele vor coborî spre minus 7-5 grade Celsius.

Vântul va sufla cu rafale de 45-50 km pe oră, viscolind temporar ninsoarea. Arafat a atras atenția că minus 7 grade la București reprezintă un pericol real de hipotermie pentru persoanele care rămân afară.

Moldova și zonele montane, de asemenea afectate

Nu doar zona avertizată de Cod galben va fi afectată de fenomene meteo extreme. În Moldova și în masivele montane, stratul de zăpadă va fi consistent, chiar și în zonele mai joase de relief, ajungând până la 10 centimetri.

Vântul va avea intensificări susținute cu rafale de 45-50 km pe oră, viscolind ninsoarea.

Arafat: Instrucțiuni stricte pentru protecția persoanelor vulnerabile

Arafat a dat instrucțiuni clare autorităților locale. Planul de protecție a persoanelor fără adăpost trebuie activat imediat, fără a fi necesară retrimirea acestuia, deoarece intră automat în vigoare în fiecare an.

Pompieri, polițiști și ambulanțieri au primit sarcina de a identifica orice persoană fără adăpost. Zonele în care acestea stau de regulă trebuie monitorizate în cursul nopții. Persoanele identificate vor fi duse către adăposturi încălzite pentru a preveni cazurile de hipotermie și victimele.

Arafat: Perioada de risc se prelungește până pe 27 decembrie

Șeful DSU a subliniat că fenomenele meteo extreme vor persista până pe 27 decembrie. Din acest motiv, autoritățile trebuie să manifeste atenție maximă pe toată această perioadă.

Prefecții și inspectoratele au primit instrucțiuni să informeze imediat despre orice situație deosebită. Secretarul de stat a cerut raportarea cazurilor care pot necesita intervenții ample, sprijin din alte județe sau care au impact mediatic.

Arafat a asigurat că telefonul său rămâne deschis pentru orice situație care necesită coordonare la nivel național. Ministrul Afacerilor Interne va fi informat despre toate incidentele majore.

Verificări pentru contractele de dezăpezire

În finalul videoconferinței, Arafat a verificat dacă toate județele au contracte de dezăpezire active și stocuri suficiente de materiale pentru drumuri. Lipsa intervențiilor din partea prefecților a confirmat că toate județele sunt pregătite pentru intervenție.

Scenarii de intervenție pentru Argeș

Prefectul județului Argeș a primit instrucțiuni speciale în privința Vidraru. Discuțiile au vizat stabilirea scenariilor de intervenție și reacția la fiecare scenariu în cazul apariției problemelor.

Arafat a solicitat, de asemenea, primirea unei copii a deciziilor luate în CGSU Argeș.

ANM va actualiza avertizările vineri

Elena Mateescu a anunțat că informarea meteorologică rămâne valabilă până vineri dimineață, la ora 10. Vineri, ANM va interveni cu noi avertizări, deoarece intensificările de vânt rămân de interes și temperaturile vor continua să scadă.