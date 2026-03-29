Cod galben de ploi și ninsori. Jumătate de România este vizată | HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tipul cod galben de ploi și ninsori. Jumătate de România este vizată de avertizarea valabilă până luni.
Cod galben de ploi și ninsori. Jumătate de România este vizată | HARTĂ
Petru Mazilu
29 mart. 2026, 10:07, Social

Avertizarea cod galben va fi în vigoare până luni, la ora 10.00. Conform ANM, este vorba despre precipitații însemnate cantitativ, iar la munte, la altitudini mai mari de 1600 m ninsori, va fi viscol și se va forma strat de zăpadă.

„În intervalul menționat, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ. La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10…20 cm și va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60…70 km/h). Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și pe alocuri de peste 30…40 l/mp”, a transmis ANM.

Temporar vor fi intensificări ale vântului local în estul și în sud-vestul țării, cu viteze în general de 40…50 km/h, a precizat ANM.

 

Sursa foto: ANM

