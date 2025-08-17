Cod portocaliu de averse torențiale și vijelii în județele Arad și Timiș

Duminică, județele Timiș și Arad vor fi sub incidența unui cod portocaliu De averse torențiale și vijelii, valabil între orele 12:50 și 13:50, anunță ANM.

Potrivit avertizării, în intervalul menționat sunt așteptate averse torențiale care pot acumula între 20 și 30 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu viteze de 50-55 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametre sub 2 cm.

Meteorologii precizează că, în ultima oră, în zona vizată s-au acumulat deja cantități de apă între 15 și 25 l/mp.