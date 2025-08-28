METEO. Cod galben de caniculă vineri, în trei județe din vestul țării / Cum va fi vremea în Capitală

Sunt vizate județele Timiș, Arad și Bihor, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.

Avertizarea Cod galben este în vigoare vineri între orele 12.00 și 21.00.

Vremea în Capitală

Vremea se încălzește ușor în Capitală, iar maximele ajung vineri la 33 de grade Celsius.

ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă vineri, între orele 12.00 și 21.00.

Conform acesteia, valorile termice diurne vor crește ușor, astfel încât temperatura maximă va fi de 32…33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.