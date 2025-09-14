Prima pagină » Meteo » METEO. Cod Galben de vânt puternic și informare de ploi torențiale în mai multe județe

METEO. Cod Galben de vânt puternic și informare de ploi torențiale în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o atenționare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă în mai multe județe din vestul și nord-estul țării. De asemenea, a fost emisă o informare de averse și descărcări electrice.
Sursa foto: RAZVAN CHIRITA / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
14 sept. 2025, 10:21, Social

Potrivit ANM, duminică, între orele 10:00-20:00, în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, în zonele joase din Suceava și Neamț, dar și în vestul Carpaților Meridionali, va fi instituit un Cod galben de intensificări ale vântului. Rafalele vor bate cu 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele pot atinge 90 – 100 km/h.

În plus, de duminică, ora 10:00, până luni la ora 10:00, este în vigoare o informare meteorologică de averse moderate. Precipitațiile vor debuta în Banat, Crișana și Maramureș, urmând să se extindă treptat în Transilvania. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-20 l/mp și izolat la 30-40 l/mp.