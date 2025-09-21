Cod galben de ceață în centrul și în nord-vestul României. Localitățile vizate

Conform avertizării este vorba despre „ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Sunt vizate localitățile Târgu Lăpuș, Valea Chioarului, Coroieni, Vima Mică și Boiu Mare din județul Maramureș, dar și Gherla, Apahida, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chiuiești, Cuzdrioara, Căianu, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Țaga, Vad, Borșa, Dăbâca, Aluniș și Jichișu de Jos din județul Cluj.

De asemenea, duminică dimineață va fi ceață în Gâlgău, Ileanda, Letca, Șimișna, Poiana Blenchii, Rus și Lozna din județul Sălaj și în Beclean, Nimigea, Spermezeu, Căianu Mic, Șintereag, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Nușeni, Negrilești, Șieu-Odorhei, Chiuza, Ciceu-Giurgești și Ciceu – Mihăiești din județul Bistrița-Năsăud.

În centrul țării va fi ceață în județul Covasna la Întorsura Buzăului, Sita Buzăului și Barcani, dar și în zona depresionară a județului Harghita unde se află localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Racu. Atenționarea cod galben este valabilă duminică până la ora 10.00.