Cod galben de ceață densă în mai multe județe din estul țării. Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de fenomene meteorologice periculoase, cod galben de ceață, pentru mai multe zone din estul țării.

Potrivit Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău, ceața va reduce considerabil vizibilitatea, local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri, afectând traficul rutier și activitățile în aer liber.

Avertizarea este valabilă în intervalul 05 octombrie, ora 02:30 – ora 08:30, și vizează în special zonele joase ale județelor Bacău, Galați, Neamț, Vrancea și Vaslui.

În județul Bacău, ceața densă va afecta localități precum Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Răcăciuni, Târgu Trotuș sau Podu Turcului.

În Galați sunt vizate localități din zona Tecuci – Liești – Matca- Umbrărești, iar în Neamț, ceața se va semnala mai ales în zonele joase din jurul municipiilor Piatra-Neamț, Roman și Târgu Neamț.

Fenomenul va fi prezent și în județele Vrancea și Vaslui, unde vizibilitatea redusă va afecta traficul în localități precum Focșani, Adjud, Panciu, Huși, Bârlad și Murgeni.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență, să folosească luminile de ceață și să evite depășirile riscante în zonele afectate.