Prima pagină » Meteo » „Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?

„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?

Săptămâna aceasta va fi ger, temperaturile fiind mai coborâte decât cele normale. Apoi vremea devine normală și chiar mai blândă decât ar fi normal pentru luna ianuarie, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni.
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Laura Buciu
06 ian. 2026, 08:00, Știrile zilei

5 – 12 ianuarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice și local în cele centrale, dar și mai ridicate în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice.

12 – 19 ianuarie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în zonele montane și în extremitatea de sud-est a țării, dar și ușor mai coborâte, local, în nord-est și centru, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru ceastă perioadă.

19 – 26 ianuarie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

26 ianuarie – 2 februarie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru acestă săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

Recomandarea video

Sondaj Avangarde: Ce spun românii despre introducerea serviciului militar obligatoriu
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cancan
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
Fenomenul meteo neobişnuit care va lovi România în ianuarie! Unul dintre cele mai atipice episoade climatice din ultimii 125 de ani
CSID
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor