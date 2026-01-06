„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?

5 – 12 ianuarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice și local în cele centrale, dar și mai ridicate în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice.

12 – 19 ianuarie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în zonele montane și în extremitatea de sud-est a țării, dar și ușor mai coborâte, local, în nord-est și centru, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru ceastă perioadă.

19 – 26 ianuarie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

26 ianuarie – 2 februarie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru acestă săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.