Prima pagină » Social » ANM: 26 de județe sunt miercuri sub avertizare Cod galben

ANM: 26 de județe sunt miercuri sub avertizare Cod galben

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, 26 de județe din țară sunt integral sau parțial, miercuri, sub avertizări Cod galben de vânt.
ANM: 26 de județe sunt miercuri sub avertizare Cod galben
vremea de toamna meteo ANM prognoza
Cosmin Pirv
31 dec. 2025, 07:51, Social

Sunt vizate județele Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Buzău, Prahova, Brașov, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Alba, Hunedoara, Gorj, Caraș-Severin, Mehedinți, Dâmbovița, Dolj, Olt și Teleorman.

Meteorologii arată că în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și va ninge viscolit.

În vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vântul va avea rafale de 50-70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, intensificări ale vântului, cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul Transilvaniei și pe litoral.

Avertizarea Cod galben este valabilă miercuri între orele 8.00 și 20.00.

Recomandarea video

Moda de Revelion: ce culori și texturi definesc ținutele de final de an
G4Media
De la faliment, la masa deciziilor: cum a ajuns Grecia lider al Eurogrupului, în timp ce România rămâne blocată în inflație și austeritate
Gandul
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport
Ilie Bolojan, bilanț al celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase pentru români. 2026 ar trebui să fie mai bun”
Libertatea
Cea mai bună rețetă de ciorbă de burtă pentru masa de Revelion. Varianta tradițională de zeci de ani
CSID
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor