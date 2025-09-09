Prima pagină » Meteo » METEO. Cod galben de furtuni și ploi torențiale în 15 județe

METEO. Cod galben de furtuni și ploi torențiale în 15 județe

Ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și grindină vor afecta luni 15 județe din țară, conform unei atenționări Cod galben emise pentru intervalul 10:00 - 23:00.
Andreea Tobias
09 sept. 2025, 10:29, Social

În Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

Județele vizate sunt Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Suceava, Neamț, Harghita, Bacău, Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea.

Sursa: meteoromania.ro