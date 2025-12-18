Avertizare meteo: Risc crescut de îngheț al contoarelor de apă. Recomandările specialiștilor

Compania Apa Brașov informează utilizatorii că, în perioada 18 – 31 decembrie 2025, temperaturile nocturne vor scădea până la –8 grade Celsius, ceea ce determină un risc crescut de îngheț al contoarelor și instalațiilor de apă.

Înghețul poate provoca deteriorarea contorului de apă, avarii ale instalațiilor și, în consecință, întreruperea furnizării apei potabile pentru perioade mai lungi de timp.

Responsabilitatea protejării contorului de apă

Pentru utilizatorii care au căminul de branșament amplasat pe proprietate, Compania Apa Brașov reamintește că, potrivit Ordinului nr. 90/2007, responsabilitatea întreținerii instalației de apă și a protejării contorului revine în totalitate clientului.

În aceste condiții, costurile de înlocuire a contorului de apă sau de reparare a instalației deteriorate din cauza înghețului vor fi suportate de către utilizator.

Recomandările Companiei Apa Brașov pentru prevenirea înghețului

Pentru a evita situațiile neplăcute cauzate de temperaturile scăzute, Compania Apa Brașov recomandă:

Izolarea termică a căminului de apometru cu polistiren sau alte materiale termoizolante care nu absorb apa, inclusiv izolarea capacului;

Reducerea suprafețelor gurilor de ventilație pentru contoarele amplasate în subsoluri, astfel încât temperatura să rămână peste limita de îngheț;

Golirea instalației de apă în cazul în care lipsiți de la domiciliu pe perioada iernii; acolo unde este posibil, se recomandă montarea unui robinet de golire după apometru.

Bine de știut

În cazul în care constatați că instalația este înghețată nu încercați să o dezghețați singuri, nu folosiți flacără deschisă și nu turnați apă fierbinte pe contor sau pe conducte.