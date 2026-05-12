Meteorologii au emis trei coduri galbene la rând doar pentru București

Marți după-amiază: vijelii și grindină în București

Vremea va fi instabilă marți, 12 mai, în București. După-amiază sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Rafalele pot atinge 50–70 km/h. Sunt posibile și vijelii, respectiv grindină.

Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 25 de grade. Noaptea, cerul rămâne temporar noros, cu posibile ploi slabe.

Codul galben de vânt continuă până miercuri seară

Spre dimineața zilei de miercuri, vântul se intensifică din nou. Rafalele vor atinge 50–60 km/h.

ANM a emis cod galben de intensificări ale vântului pentru București în două intervale consecutive. Primul vizează noaptea de marți spre miercuri, al doilea ziua de miercuri, între orele 10:00 și 22:00.

Răcire bruscă miercuri: de la 25 la 17 grade

Miercuri, 13 mai, temperaturile scad semnificativ față de marți. Maximele vor ajunge doar până la 17 grade, față de 25 de grade în ziua precedentă.

Minimele nopții de miercuri spre joi vor coborî la 8 – 9 grade. Cerul rămâne temporar noros, cu condiții de ploaie slabă.

Vântul suflă slab și moderat ziua, cu intensificări până la 50–60 km/h.