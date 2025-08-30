Prima pagină » Meteo » Ploi torenţiale, vânt, vijelii şi grindină sâmbătă, în 10 judeţe. Caniculă în Bucureşti şi 8 judeţe

Ploi torenţiale, vânt, vijelii şi grindină sâmbătă, în 10 judeţe. Caniculă în Bucureşti şi 8 judeţe

Caniculă sâmbătă în Bucureşti şi 8 judeţe din sud şi ploi torenţiale, descărcări electrice şi vijelii cu rafale de 50-70 km/h în Transilvania, Banat, Oltenia şi Muntenia sunt anunţate de ANM. Meteorologii au emis trei atenţionări cod galben. Duminică, furtuna se extinde în 17 judeţe.
Ploi torenţiale, vânt, vijelii şi grindină sâmbătă, în 10 judeţe. Caniculă în Bucureşti şi 8 judeţe
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Berk Ozkan / Anadolu Agency
Andreea Tobias
30 aug. 2025, 10:25, Știrile zilei

Sâmbătă, în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei şi a Dobrogei continentale, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va
atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 35…37 de grade.

Sunt vizate judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa şi Bucureştiul.

Tot sâmbătă, în Banat, Oltenia şi sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

Alerta cod galben vizează judeţele: Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Dolj şi Olt.

Sursa foto: ANM

Duminică, în Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Mureş, Harghita, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Caraş-Severin şi Hunedoara vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de
apă vor fi de 20…30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării.