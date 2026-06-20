Val de caniculă și furtuni peste România. Până la 36 de grade și episoade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni

Potrivit meteorologilor, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va crește semnificativ în special în vest și sud-vest, unde se vor înregistra temperaturi maxime de până la 34–36 de grade Celsius.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate duminică, 21 iunie, când local va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau depăși pragul critic de 80 de unități.

Pentru sâmbătă, 20 iunie, ANM a emis Cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, unde maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius.

Duminică, 21 iunie, valul de căldură se va intensifica în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, vestul și centrul Transilvaniei și sud-vestul Munteniei, cu temperaturi de până la 36 de grade și disconfort termic accentuat.

Luni, 22 iunie, avertizările vizează în special Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, unde maximele vor fi între 30 și 34 de grade, cu disconfort termic ridicat.

Pe lângă valul de căldură, meteorologii anunță și perioade de instabilitate atmosferică. Duminică și luni, în vestul țării, precum și în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, iar marți, 23 iunie, în sud, centru și nord-est, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40–60 km/h, precum și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp.