Vremea în București: răcire temporară, urmată de o zi cu temperaturi maxime de 25 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o scădere temporară a temperaturilor în municipiul București, miercuri, urmată joi de o ușoară creștere și o atmosferă relativ liniștită.

Miercuri, valorile termice se vor situa sub cele normale pentru această perioadă, cerul va fi temporar noros și vor fi averse locale, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va încadra în jurul valorii de 21 de grade Celsius.

Joi, precipitațiile vor lipsi, iar valorile diurne vor crește față de ziua precedentă, situându-se în jurul celor specifice datei.

Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va atinge 24–25 de grade Celsius.

Meteorologii precizează că municipiul București nu va fi afectat de fenomene meteo periculoase și nu se află sub incidența unui mesaj de vreme severă.