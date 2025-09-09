În 2026, regulile jocului fiscal se schimbă din nou. Iar pentru sute de mii de români care vor să înceapă o afacere, întrebarea esențială rămâne aceeași: PFA sau SRL? Aflați acum, într-o nouă ediție a emisiunii PASTILA FINANCIARĂ by Mediafax

În 2026, regulile fiscale din România se schimbă din nou. Taxele pe dividende cresc la 16%, iar plafonul contribuțiilor sociale urcă la 90 de salarii minime brute. În acest context, mulți viitori antreprenori se întreabă: este mai avantajos să îți începi activitatea ca PFA sau SRL?

Răspunsul depinde de nivelul veniturilor, de marja de profit și de planurile de dezvoltare.

Diferențe de taxe între PFA și SRL

Pentru venituri de 200.000 lei, un PFA plătește contribuții și impozite ce ajung la aproape 28% din profit, în timp ce un SRL are o povară fiscală mai redusă, de aproximativ 17%.

În cazul marjelor mici, diferențele sunt și mai evidente: PFA-ul suportă taxe de peste 56% din profit, în timp ce SRL-ul rămâne mai avantajos, plătind taxe de peste 21% din profit.

Responsabilitate și acces la finanțare

PFA-ul răspunde cu bunurile personale, pe când SRL-ul limitează răspunderea la capitalul social (200 lei).

De asemenea, băncile finanțează mai ușor SRL-urile prin credite și linii de credit, ceea ce le face mai potrivite pentru antreprenorii care vor să dezvolte afaceri pe termen lung.

Flexibilitate și viziune de business

PFA-ul este potrivit pentru activități ocazionale sau cu venituri moderate, având contabilitate simplificată și acces rapid la bani.

În schimb, SRL-ul oferă stabilitate, protecție juridică și posibilitatea de reinvestire a profitului. Alegerea între cele două nu este doar o chestiune de taxe, ci de viziune: flexibilitate pe termen scurt sau construcție solidă pe termen lung.

