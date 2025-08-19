„Principalul obiectiv al tinerilor între 20 și 40 de ani trebuie să fie propria pensie”. PASTILA FINANCIARĂ by Mediafax

„Trebuie de astăzi să acționăm, dacă n-am făcut-o de ieri. Cred că, în contextul de astăzi, principalul obiectiv și principala preocupare a generațiilor de 20-40 de ani trebuie să fie propria pensie”, a subliniat Alexandru Chirilă.

Discuția a vizat și modificările privind Pilonul II de pensii, unde plata sumelor acumulate ar urma să se facă în mai multe tranșe egale, nu într-o singură tranșă. „E o formă de protecție a statului, având în vedere comportamentele noastre de a cheltui banii instant când îi primim. Dar mulți români percep această decizie ca pe o măsură împotriva lor”, a adăugat Chirilă.

El a explicat că a ales să fie „100% în controlul propriei pensii”, subliniind nevoia unei responsabilități financiare individuale.

„Astăzi vedem cum statul bagă mâna în buzunarul românilor. La pilonul 2, deja discutăm de a nu-și mai primi toți banii într-o primă tranșă, ci în mult mai multe tranșe egale. Ceea ce, din punctul meu de vedere, având în vedere nivelul de educație financiară a românilor, e foarte corect pentru că e pentru protecția lor înainte de toate, având în vedere comportamentele noastre de a cheltui banii instant când îi primim. Deci e o formă de protecție a statului, dar românii consideră că cineva lucrează împotriva lor. Eu fac parte din acea categorie de oameni care au decis pentru ei că vor să fie 100% în controlul propriei pensii”, a afirmat Chirilă.