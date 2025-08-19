Prima pagină » Pastila financiară » „Principalul obiectiv al tinerilor între 20 și 40 de ani trebuie să fie propria pensie”. PASTILA FINANCIARĂ by Mediafax

„Principalul obiectiv al tinerilor între 20 și 40 de ani trebuie să fie propria pensie". PASTILA FINANCIARĂ by Mediafax

În cea mai recentă ediție a emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, difuzată marți dimineață pe mediafax.ro și gandul.ro, Adrian Artene și Alexandru Chirilă au discutat despre importanța educației financiare și despre cum aceasta poate ajuta românii să-și asigure viitorul.
Mădălina Dinu
19 aug. 2025, 10:23, Pastila financiară

„Trebuie de astăzi să acționăm, dacă n-am făcut-o de ieri. Cred că, în contextul de astăzi, principalul obiectiv și principala preocupare a generațiilor de 20-40 de ani trebuie să fie propria pensie”, a subliniat Alexandru Chirilă.

Discuția a vizat și modificările privind Pilonul II de pensii, unde plata sumelor acumulate ar urma să se facă în mai multe tranșe egale, nu într-o singură tranșă. „E o formă de protecție a statului, având în vedere comportamentele noastre de a cheltui banii instant când îi primim. Dar mulți români percep această decizie ca pe o măsură împotriva lor”, a adăugat Chirilă.

El a explicat că a ales să fie „100% în controlul propriei pensii”, subliniind nevoia unei responsabilități financiare individuale.

„Astăzi vedem cum statul bagă mâna în buzunarul românilor. La pilonul 2, deja discutăm de a nu-și mai primi toți banii într-o primă tranșă, ci în mult mai multe tranșe egale. Ceea ce, din punctul meu de vedere, având în vedere nivelul de educație financiară a românilor, e foarte corect pentru că e pentru protecția lor înainte de toate, având în vedere comportamentele noastre de a cheltui banii instant când îi primim. Deci e o formă de protecție a statului, dar românii consideră că cineva lucrează împotriva lor. Eu fac parte din acea categorie de oameni care au decis pentru ei că vor să fie 100% în controlul propriei pensii”, a afirmat Chirilă.

