Ion Cristoiu: Măsurile de reducere a deficitului bugetar trebuie să convingă Comisia Europeană și instituțiile financiare internaționale că banii vor intra cît mai repede și cît mai sigur în visterie. De aceea se pariază pe creșterea TVA

Cred că mulți dintre dumneavoastră n-au înțeles ce se întâmplă acum în viața politico-economică. Deși Nicușor Dan ne-a declarat în fiecare zi ce se întâmplă, însă nefiind vorba de un interviu sau de o conferință de presă mai serioasă decât cea care a fost, cred că mulți dintre români nu înțeleg ce se întâmplă.

La ora actuală, România are două mari probleme. Una stringentă, și anume adoptarea unor măsuri urgente care să convingă Banca Mondială, Comisia Europeană și instituțiile financiare internaționale că noi vom reduce deficitul bugetar rapid, într-un timp scurt. Asta înseamnă că, în scurt timp, vor intra banii. Cealaltă problemă este formarea guvernului.

Este foarte important că cele două lucruri se discută într-un fel paralel, având în vedere că nimeni nu le explică, că sunt confundate, nu înțelege nimeni de ce se face un grup de lucru pentru reducerea deficitului bugetar în fiecare zi, pe lângă listele guvernamentale, presa publică măsurile care se iau. Tot ce apare în presă acum sunt fantezii. Ele sunt provocate fie pe surse, adică sună cineva de la redacție pe unul de la PSD, de la USR și zice că „s-a discutat asta, noi am propus asta”, fie aceste lucruri sunt intoxicări, fie născocesc ei.

Nu știu care vor fi măsurile care se vor lua. Este clar că, pentru a pipăi cât de cât, pentru a înțelege ce măsuri se vor lua, trebuie să luăm în calcul caracteristicile acestor măsuri:

Unu. Aceste măsuri sunt de o rară urgență, dacă se poate spune. Deci nu este vorba de măsuri în perspectivă ci este un deficit bugetar uriaș, cel mai mare din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană s-a alarmat, Comisia Europeană s-a alarmat și ar putea, dacă nu prezentăm un plan de măsuri ca lumea, să ne sancționeze pentru deficit bugetar excesiv. Din acest punct de vedere, ele trebuie să fie urgente.

Doi. Foarte important, poate chiar pe primul loc, este ca aceste măsuri să fie nu atât eficiente… Deci aceste măsuri nu vizează reducerea, restructurări. Trebuie măsuri care să lase impresia că vin banii acum, că se reduce rapid, în scurt timp. Asta presupune ca măsurile care să fie luate să se vadă în visteria statului cât mai repede. De aia, povestea cu „să sporim colectarea, să perfecționăm colectarea”… nimeni.

Aceste măsuri nu sunt pentru a fi eficiente pentru deficitul nostru bugetar. Este să convingă instituțiile internaționale – Banca Mondială, Comisia Europeană – că banii intră rapid. Pentru că dacă treci acolo „se va îmbunătăți colectarea, importuri și taxele”. Bine, când?

De asta, pe primul loc este mărirea TVA cu 3%. Pentru că TVA-ul, sigur că are efecte pe termen lung, poate crește inflația, dar intră banii acum. Deci trebuie făcut așa… Noi suntem ca o familie care are probleme, are datorii peste tot și creditorii zic: „Bă, când ne dai banii?” Și familia zice: „Bă, vi-i dau.” – „Și când?” – „Păi uite, pentru astăzi mai păsuiți-ne”. Așa le spune creditorilor, pentru că noi vom face următorul lucru: nu știu… zic așa, soțul primește o moștenire… nu, se va împrumuta… nu știu, îi dă cineva niște bani… deci acum urgent.

TVA-ul este una din cele care intră rapid. Rapid poate să intre și acea chestiune cu profesorii care au norma cea mai mică, se spune, din Uniunea Europeană, și se prevede ca să crească norma lor. De ce? Pentru că au norma cea mai mică, iar restul orelor pe care le fac sunt considerate ore suplimentare și primesc bani mulți.

În momentul în care norma va crește, ei nu vor mai lua banii aceia suplimentari și acea sumă intră repede în visterie. Nu știu… Pe tranzacții… Deci, încă o dată: aceste măsuri nu au nicio legătură cu programul de guvernare, n-au nicio măsură cu reforma, n-au nicio legătură cu restructurarea economiei sau cu reducerea celor care lucrează în sectorul bugetar.

Este vorba de măsuri care trebuie să lase impresia, pentru că este vorba de măsuri care să convingă. Planul de măsuri trebuie să convingă instituțiile financiare internaționale – și mai ales Comisia Europeană – că deficitul bugetar se reduce repede.

Deficitul bugetar înseamnă că banii intră cât mai repede în visterie. Asta este: repede și sigur. Și atunci, sigur că mărirea TVA este printre acestea.