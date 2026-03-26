108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Bolojan a depus coroane de flori la Mănăstirea Cernica

La 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România, premierul Ilie Bolojan a depus, joi, coroane de flori la Mănăstirea Cernica, acolo unde își dorm somnul de veci personalități importante ale Sfatului Țării, artizani ai actului istoric adoptat la Chișinău.
Foto: Facebook
Laura Buciu
26 mart. 2026, 10:26, Politic

Pe 27 martie se împlinesc 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Actul Unirii, adoptat la Chișinău, a fost prima piatră de temelie pusă la fundația reîntregirii.

La Mănăstirea Cernica odihnesc personalități importante ale Sfatului Țării, artizani ai acestui act istoric.

În memoria lor, premierul Ilie BOlojan a depus joi coroane de flori la mormintele lui Gurie Grosu, Pantelimon Halippa, Daniel Ciugureanu și Ioan Pelivan, în semn de respect și recunoștință pentru jertfa lor.

„Mulțumesc Părintelui Arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, și domnului Mihai Mîțu, ambasadorul Republicii Moldova în România, pentru dedicarea în cinstirea memoriei acestor înaintași. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe martirii și eroii neamului nostru!”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

 

