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12 filiale ale PNL, decapitate. Ionel Bogdan: Au încălcat deciziile partidului

Pentru un număr de 12 filiale ale PNL nu a fost prelungit interimatul, a anunțat marți Ionel Bogdan, deputat PNL, la finalul Biroului Permanent Național al partidului. Motivul invocat este faptul că aceste filialei ar fi încălcat deciziile PNL.
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Cosmin Pirv
23 iun. 2026, 21:02, Politic
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Ionel Bogdan a anunțat că cele 12 filiale vor intra într-un proces de reorganizare.

„Așa cum știți, în urma congresului, toate filialele, pentru că nu s-au organizat încă alegeri în filialele PNL din țară, au rămas într-un interimat, adică toți președinții de filiale sunt interimari”, a spus liberalul, care a adăugat că pentru o parte dintre filiale nu au fost prelungite interimatele.

Este vorba, printre altele, de filialele Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov și cele din sectoarele 2, 3, 4 și 5.

Deputatul liberal a anunțat și motivele pentru care au fost luate aceste decizii.

„În primul rând, au încălcat în mod deliberat și repetat deciziile PNL. Apoi, nu au participat la congres sau chiar au obstrucționat participarea delegaților din acele filiale la congres. Sunt motive multiple pentru care aceste filiale n-ar fi trebuit să aibă prelungit interimatul”, a spus Ionel Bogdan.

Thuma: am fost dat afară din partid

Printre filialele propuse pentru reorganizare este și cea din Ilfov, condusă de Hubert Thuma, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan.

Acesta a anunțat marți după-amiaza că a fost dat afară din partid. „Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin”, adaugă Thuma pe Facebook.

 

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