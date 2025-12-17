A fost lansat planul european „Safe Hearts”. Negrescu: Riscul de a muri din cauza unei afecțiuni cardiace depinde și de țara în care te afli

Vicepreședintele Parlamentului European atrage atenția asupra discrepanțelor majore dintre statele membre în ceea ce privește mortalitatea cauzată de afecțiunile inimii, România fiind în topul țărilor afectate.

„Bolile cardiovasculare provoacă 1,7 milioane de decese anual în UE, adică aproape o treime din totalul deceselor din Uniunea Europeană. Însă riscul de a muri din cauza unei afecțiuni cardiace depinde și de țara în care te afli. În România, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces, cu aproximativ 1 din 2 decese atribuite acestora, comparativ cu doar 1 din 5 în țări precum Danemarca”.

În acest context, vicepreședintele PE a subliniat necesitatea unor standarde comune și a finanțării direcționate către zonele vulnerabile, prin intermediul noului plan european.

„Am salutat ieri (n.r. – marți) lansarea planului european de combatere a bolilor cardiovasculare, «Safe Hearts Plan», care își propune să reducă cu o treime numărul deceselor prevenibile până în 2030. Totodată, am subliniat că planul trebuie implementat prin standarde comune la nivelul Uniunii, sisteme de date interoperabile, acces egal la diagnostic și inovație și finanțare adecvată pentru regiunile cu cele mai mari riscuri”.

Negrescu a făcut apel la prevenție, menționând totodată și o motivație personală în lupta împotriva acestei boli.

„Știu foarte bine ce înseamnă să te confrunți cu această boală: sunt unul dintre sutele de mii de români care au pierdut pe cineva drag din cauza acestui flagel. Vestea bună este că multe dintre aceste boli pot fi prevenite. Depinde de noi toți să punem accentul pe prevenție, de la schimbări în stilul de viață și dietă, până la măsuri precum restricționarea marketingului sau taxarea produselor nocive pentru sănătate. Prevenția nu este un cost. Este o investiție”.