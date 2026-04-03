Alfred Simonis: Primăriile care închid sălile de jocuri de noroc vor primi bani pentru școli

„Primăriile care închid sălile de jocuri de noroc, păcănelele, cum le cunoaștem, vor primi bani pentru școli. După legea prin care am scos jocurile de noroc din localitățile sub 15.000 de locuitori, a venit momentul ca și celelalte comune și orașe să le elimine. Pentru a-i convinge pe primari să aibă curajul unei asemenea decizii, încercăm, la Consiliul Județean, să găsim o formulă de acordare a unor stimulente financiare”, a anunțat Alfred Simonis într-o postare pe Facebook.

Fondurile ar urma să fie folosite pentru construirea de școli sau grădinițe noi, dar și pentru modernizarea unităților existente.

„Vrem un mecanism simplu și clar: administrațiile care votează în termen de 30 de zile o hotărâre de consiliu local pentru eliminarea sălilor de jocuri pot primi finanțări pentru a stimula investiții în educație. Banii pe care îi vor primi de la Consiliul Județean Timiș vor fi alocați pentru construirea de școli sau grădinițe noi ori pentru modernizarea celor existente”, a subliniat Simonis.

„Eu cred că alegerea e simplă: păcănele sau educație. Este un apel direct către primari pentru că nu mai putem să închidem ochii în fața unui fenomen care afectează zeci de mii de familii”, a mai spus președintele Consiliului Județean Timiș.