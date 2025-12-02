Prima pagină » Politic » Ambasada României la Havana a sărbătorit Ziua Națională printr-o gală muzicală

Ambasada României la Havana a sărbătorit Ziua Națională printr-o gală muzicală

Ambasada României în Cuba a marcat Ziua Națională printr-un eveniment festiv organizat la Hotel Nacional din Havana, într-un cadru încărcat de istorie și simbolism.
Ambasada României la Havana a sărbătorit Ziua Națională printr-o gală muzicală
Sursa: Facebook Ambasada României la Havana
Alexandra-Valentina Dumitru
02 dec. 2025, 08:31, Politic

Invitații au asistat la o gală muzicală susținută de artiști ai Filarmonicii „George Enescu” din Botoșani, coordonați de Mirel Manea, alături de Ciprian Reut și Iona Letos (vioară) și Georgiana Nistor (pian și voce), toți laureați ai unor festivaluri internaționale.

În cadrul discursului său, ambasadorul României în Cuba, Theodora Magdalena Mircea, a subliniat rolul esențial al culturii în apropierea dintre popoare, evidențiind importanța unității, solidarității și a valorilor democratice.

„De-a lungul acestor 65 de ani de relații bilaerale, am împărtășit cunoștințe, experiențe și vise. Am construit punți culturale care ne-au permis să ne cunoaștem și să ne apreciem reciproc. Acest concert este o manifestare a angajamentului nostru comun față de cultură, pace și înțelegere”, a declarat ambasadorul.

Evenimentul a reunit membri ai corpului diplomatic, autorități cubaneze, oameni de afaceri, membri ai comunității românești și invitați speciali.

Participanții au putut degusta produse tradiționale și vinuri românești, oferite cu sprijinul Universității Transilvania din Brașov, Camerei de Comerț și Industrie București și companiei Cocorico, alături de produse cubaneze asigurate de Sapori și cocktailuri oferite de Havana Club International.

