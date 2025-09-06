Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru: Nu am văzut un document scris care să asocieze anularea alegerilor din 6 decembrie cu scoaterea României din programul american de scutire de vize

Prezent la emisiunea Insider Politic de pe Prima TV, ambasadorul României, Andrei Muraru, a declarat că nu există o conexiune între anularea alegerilor și scoaterea României din programul „Visa Waiver”, care elimina obligativitatea vizei pentru români, la călătoria în SUA.

Mai mult decât atât, Andrei Muraru consideră că atât fostul premier Victor Ponta, cât și George Simion, liderul celui mai important partid din Opoziție, au adus prejudicii „profunde României, pentru că în alt context și în alte timpuri, acțiunea lor s-ar fi numit simplu: trădare de țară”.

„Mi se pare că Simion este unul dintre puținii lideri politic care încearcă să intuiască cum funcționează grupul d elobby politic american”

Întrebat cum este perceput George Simion în America, Andrei Muraru a răspuns:

„Cred că George Simion a reușit să ajungă în anumite cercuri ale mișcării conservatoarea Make America Great Again, pe baza unor contracte de lobby, dintre care unul a fost devoalat de presa românească. Contractul este înregistrat în administrația fiscală americană. S-ar putea ca, la sfârșitul anului, să vedem toate datele, pentru că obligația acestor prestatori de lobby este să comunice toate contractile pe care le-au avut cu oficialii americani. Dar mi se pare că domnul Simion este unul dintre puținii politicieni din România care încearcă să intuiască cum funcționează acest grup de lobby politic American, spre deosebire de mulți alți lideri mainstream din România, pe care nu i-am văzut la Washington de un an – un an și jumătate și cred că acest lucru ține de abilitatea fiecăruia de a dezvolta un anumit tip de relații, de interesul fiecăruia”.

„Nu am văzut niciun document. Acești doi domni au adus prejudicii profunde României”

Despre o anumită legătură între momentul anulării alegerilor și anularea vizelor pentru România, Andrei Muraru a spus:

„Intuiția te poate duce către această concluzie, însă eu, personal (spun asta cu foarte multă responsabilitate), nu doar că nu am văzut niciun document scris care să asocieze anularea alegerilor din 6 decembrie cu scoaterea României din programul american de scutire de vize, ba mai mult, în nicio întâlnire pe care am avut-o, fie că vorbim de fosta administrație, fie că vorbim de actuala administrație, nimeni nu ar fi fost stânjenit să-ți spună lucrurile verde-n față, nimeni nu a comunicat acest lucru în spatele ușilor închise, cum nu a comunicat în spațiul public și ar fi putut s-o facă, deci aș fi mai degrabă rezervat cu privire la această concluzie. (…)

Dacă acești doi oficiali români vin și spun că în România s-a dat o lovitură de stat, în mod evident că un oficial american, oricare ar fi el, ar fi cel puțin debusolat în fața tezelor unui ambsador vs. în fața tezelor acestor doi domni”, a comentat Muraru.