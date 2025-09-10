Ambasadorul României în SUA: România, pregătită cu cel mai avansat sistem pentru Visa Waiver

„Congresul SUA îşi reafirmă sprijinul pentru relaţiile cu România: Grupul de prietenie România-SUA, relansat cu succes la Washington. Mesaje de sprijin pentru rolul României în regiunea Mării Negre, profilul energetic şi cooperarea militară . Marţi, 9 septembrie 2025, Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanţilor”, a transmis, miercuri, ambasada Românie în Statele Unite, într-o postare pe Facebook.

Cu o participare semnificativă a numeroşi membri influenţi ai Congresului, recepţia a marcat debutul celei de-a 119-a legislaturi a Congresului SUA. Seria intervenţiilor a fost deschisă de noii co-preşedinţi ai Grupului de Prietenie, Mike Turner din Ohio şi Tom Suozzi din New York, care au subliniat că relansarea grupului reprezintă atât o celebrare a parteneriatului, cât şi un angajament pentru viitor.

„Ei au arătat că România este un aliat de nădejde, iar parteneriatul strategic cu SUA ajută ţara noastră să facă faţă provocărilor globale, prin cooperarea economică, investiţiile în domeniul securităţii şi întărirea valorilor democratice. Cei doi co-preşedinţi ai grupului sunt dedicaţi aprofundării dialogului bilateral şi creării de noi oportunităţi, arătând că Grupul de Prietenie România-SUA are ca obiectiv consolidarea cooperării în domenii cheie precum securitatea şi comerţul”, potrivit ambasadei.

Printre participanţi s-au numărat Brian Mast, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanţilor, alături de mai mulţi lideri precum Pat Fallon (Texas), Mike Lawler (New York), Bill Huizenga (Michigan), Jonathan Jackson (Illinois), Jim Costa (California), Victoria Spartz (Indiana), Marc Veasey (Texas), Randy Weber (Texas) şi Deborah Ross (Carolina de Nord).

România a fost apreciată pentru statutul său de aliat de încredere al SUA, fiind recunoscute contribuţiile sale esenţiale la securitatea regiunii Mării Negre. De asemenea, membrii Congresului au condamnat interferenţele Rusiei în România şi Republica Moldova, inclusiv prin activităţi de dezinformare şi propagandă.

„Ambasadorul Andrei Muraru a arătat în discursul său că ‘România şi Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani. Lucrăm la o gamă largă de probleme importante, de la securitate la economie şi comerţ, apărare, energie şi relaţii interpersonale. Românii au o încredere şi un ataşament covârşitoare faţă de prietenia americană. Suntem hotărâţi să depunem toate eforturile şi să valorificăm oportunităţile care vor continua să facă parteneriatul nostru mai bogat şi mai vibrant decât a fost vreodată’ În privinţa programului Visa Waiver, ambasadorul român a arătat că ‘România este pregătită să ofere cel mai avansat cadru de partajare a informaţiilor despre călători, utilizând capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum’, încheie ambasada.