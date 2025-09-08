Angajații Senatului cer îndepărtarea antenelor de pe Parlament: „Generează radiații”

Mai mulți angajați ai Senatului au cerut luni ca antenele de pe clădirea Parlamentului să fie date jos. Ei spun că echipamentele „generează câmpuri electromagnetice și radiații” și le pun sănătatea în pericol.

Cererea de retragere a antenelor a fost trimisă conducerii Senatului, după ce „sporul de antenă” a fost tăiat.

Sindicatele angajaților au scris în solicitare următoarele:

„Expunerea la câmpurile electromagnetice a fost identificată ca un factor nociv asupra sănătății lucrătorilor și (…) poate conduce la sindroame neuro-cardio-vasculare și endocrine. Echipamentele amplasate pe clădire nu contribuie în mod direct la activitatea legislativă. Ele ridică temeri justificate privind sănătatea personalului, temeri întărite de cazurile frecvente (inclusiv decese) de cancer, așa cum rezultă din raportul de expertiză privind impactul radiațiilor asupra spațiilor de lucru”.

„Considerăm că menținerea acestor sporuri, în cuantumul practicat în ultimii ani, este obligatorie și în concordanță cu obligațiile legale de protecție a muncii, precum și cu interesul instituțional al funcționării eficiente a Senatului”, au mai transmis aceștia.

Conducerea Senatului nu a luat o decizie și a trimis cererea către Secretarul General. Surse politice au spus însă că antenele nu vor fi scoase, pentru că țin de mai multe servicii și unele au rol de securitate.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat că acest lucru nu este posibil.

„Nu se poate face acest lucru fizic. Sunt o suită de instituții care au antene pe această clădire, de o importanță mare. Nu este vorba doar de regimul de înălțime, dar și de securitate. Nici nu știu dacă o parte dintre aceste antene nu sunt trecute la informații clasificate. Nu știm ce servicii beneficiază de aceste antene”, a spus el.

Nemulțumirea angajaților a apărut după ce guvernul Bolojan a redus „sporul pentru condiții vătămătoare” de la 1.500 de lei la 300 de lei, măsură valabilă din 1 iulie 2025.