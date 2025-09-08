Aproape 1.800 de tineri încep anul școlar în colegiile militare din România

Anul școlar a început luni în colegiile și liceele militare din România, unde aproximativ 1.800 de tineri au optat pentru o carieră militară.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a transmis un mesaj elevilor, părinților și profesorilor, subliniind importanța disciplinei, loialității și spiritului de sacrificiu pe care le presupune această alegere.

„Prin efortul lor de astăzi, acești tineri se pregătesc să apere nu doar teritoriul și suveranitatea națională, ci și democrația constituțională și valorile euro-atlantice care definesc România ca stat membru NATO și al Uniunii Europene”, a declarat ministrul.

Moșteanu le-a mulțumit cadrelor didactice și instructorilor pentru profesionalism și dedicare, subliniind că „educația de azi este garanția apărării României de mâine”.