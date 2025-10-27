Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul pensiilor magistraților, pierdem cu toții

Kelemen Hunor a vorbit luni seară, la Digi24, despre blocajul legii privind pensiile magistraților, spunând că subiectul trebuie închis cât mai repede, imediat după publicarea motivării Curții Constituționale.

Liderul UDMR a subliniat că toți partenerii de coaliție au fost inițial de acord cu varianta propusă de guvern, care prevedea creșterea vârstei de pensionare la o vechime de 35 de ani și o pensie de 70% din venitul net, cu o perioadă de tranziție de 10 ani.

„A fost o discuție dacă perioada de tranziție să fie de 15 ani, dar guvernul a mers pe 10 ani, iar în Parlament nimeni nu a propus altceva. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională”, a explicat Kelemen.

El a avertizat că, în lipsa unei soluții, întreaga coaliție și guvernul riscă să fie percepute ca „impotente” în fața unei probleme care irită opinia publică.

„Dacă nu închidem acest subiect într-un fel, pierdem cu toții. Oamenii sunt extrem de nervoși”, a spus liderul UDMR.

Kelemen a adăugat că există o majoritate clară, atât în societate, cât și în coaliția de guvernare, care susține schimbarea sistemului de pensii al magistraților.

„Nu are nimeni nimic cu judecătorii sau procurorii, dar percepția publică e justificată. Sunt oameni care se pensionează la 48-50 de ani, cu pensii foarte mari, și apoi revin în activitate în alte domenii”, a afirmat el.