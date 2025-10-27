Prima pagină » Politic » Kelemen Hunor avertizează că economia României e blocată: un deficit de peste 9% nu poate fi redus doar prin majorări de taxe

Kelemen Hunor avertizează că economia României e blocată: un deficit de peste 9% nu poate fi redus doar prin majorări de taxe

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Digi24 că măsurile fiscale adoptate în a doua parte a anului nu au reușit să reducă semnificativ deficitul bugetar, care rămâne la peste 9%. El a avertizat că economia românească este „în blocaj”.
Kelemen Hunor spune că statul trebuie să schimbe legea pentru ca locatarii din Rahova să își recupereze casele: „Oamenii nu au nicio vină că și-au pierdut locuințele”
Kelemen Hunor spune că statul trebuie să schimbe legea pentru ca locatarii din Rahova să își recupereze casele: „Oamenii nu au nicio vină că și-au pierdut locuințele”
Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul pensiilor magistraților, pierdem cu toții
Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul pensiilor magistraților, pierdem cu toții
Kelemen Hunor: Discuțiile privind reducerile din primării nu sunt încheiate
Kelemen Hunor: Discuțiile privind reducerile din primării nu sunt încheiate
Kelemen Hunor: Ei s-au obișnuit când au guvernat în doi, că ceea ce spune PSD-ul, PNL-ul acceptă
Kelemen Hunor: Ei s-au obișnuit când au guvernat în doi, că ceea ce spune PSD-ul, PNL-ul acceptă
Sorin Grindeanu: PSD nu va fi partener de lungă durată dacă ni se impune o singură cale
Sorin Grindeanu: PSD nu va fi partener de lungă durată dacă ni se impune o singură cale
Rareș Mustață
27 oct. 2025, 21:30, Politic

Kelemen Hunor a explicat, într-un interviu la Digi24, că efectele măsurilor de austeritate luate după luna iulie au început să se simtă abia în august-septembrie, însă nu au produs rezultate spectaculoase în privința deficitului bugetar.

„Veniturile au mai crescut, mai ales pe TVA și pe câteva taxe parafiscale, pe accize, dar cheltuielile nu au fost reduse așa cum ar fi trebuit”, a spus liderul UDMR.

El a subliniat că un deficit de peste 9% nu poate fi redus doar prin majorări de taxe sau prin tăieri bugetare, ci este nevoie de o relansare a economiei.

„Dacă nu merge economia, dacă nu ai o creștere economică pe termen mediu și lung, n-ai cum să reduci deficitul de la 9,4% la 3%. Aici e blocajul, economia este blocată și trebuie stimulată”, a afirmat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a adăugat că este nevoie de un nou pachet de măsuri de stimulare a economiei, care ar trebui adoptat până la sfârșitul anului, pentru ca efectele să se vadă din 2026-2027.

„Societatea și economia românească nu pot suporta la nesfârșit doar creșteri de taxe și reduceri de cheltuieli. Poți tăia din investiții, din utilități, dar nu din salarii și pensii”, a mai spus Kelemen Hunor.