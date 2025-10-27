Prima pagină » Politic » Kelemen Hunor spune că statul trebuie să schimbe legea pentru ca locatarii din Rahova să își recupereze casele: „Oamenii nu au nicio vină că și-au pierdut locuințele”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Digi24 că tragedia din Rahova, unde un bloc a fost distrus de o explozie de gaz, a fost cauzată de „o neglijență gravă” și că statul trebuie să intervină, inclusiv prin modificarea legislației, pentru a le permite locatarilor să redevină proprietari.
27 oct. 2025, 22:04

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că în cazul exploziei din cartierul Rahova, în urma căreia mai multe persoane au murit și zeci au rămas fără locuințe, statul are obligația să găsească o soluție prin care oamenii afectați să își recupereze proprietățile.

„Legislația actuală nu permite ca statul să investească și, în același timp, oamenii să rămână proprietari. Se poate schimba legea, dar cei vinovați, fie Distrigaz, Delgaz, sau cine se va dovedi, trebuie să plătească despăgubiri consistente. A fost o neglijență clară, nu am niciun dubiu”, a spus Kelemen Hunor.

El a adăugat că despăgubirile trebuie să fie suficient de mari încât locatarii să poată redobândi proprietatea asupra locuințelor pierdute.

În opinia sa, ancheta în curs trebuie să stabilească exact responsabilitatea companiilor implicate, însă statul trebuie să fie alături de oameni și să modifice legea dacă este nevoie.

„Oamenii nu au nicio vină că și-au pierdut locuințele. Este o tragedie umană enormă, dincolo de pierderea proprietății au fost și decese. Statul trebuie să intervină, iar firmele care au greșit trebuie să plătească. Au profituri mari și au de unde”, a mai spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat și importanța asigurărilor de locuință, spunând că prea puțini români plătesc polițele minime care ar putea acoperi astfel de daune.